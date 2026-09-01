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Polis Dronu Bu Kez de Üsküdar Sahilinde İçki İçenleri Uyardı

Polis Dronu Bu Kez de Üsküdar Sahilinde İçki İçenleri Uyardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.09.2026 - 10:51
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İstanbul Üsküdar sahilinde gece saatlerinde polis dronu, açık alanda içki tüketen kişilere hoparlörden anons yaptı. Dronun hoparlöründen “Dikkat dikkat! Bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

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Önce Fatih sonra Üsküdar

Önce Fatih sonra Üsküdar

Sahilde yürüyüş yapan ve oturan vatandaşların üzerinde uçan dron, kırmızı ve mavi ışıklarıyla dikkat çekerken anons sesi çevredekileri şaşırttı. Uyarıyı duyan kişiler kısa süre içinde bölgeden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla kentin 39 ilçesinde polis dronlarını asayiş, narkotik denetimleri, ormanlık alan kontrolü ve yangın riski çalışmalarında kullanıldığını açıkladı. Ancak sosyal medyada durumun hukuki ve siyasi yönü de tartışıldı. Bazı kullanıcılar içki içmenin yasal sınırlarını tartışırken bazı kullanıcılar da dron gözetimlerinin özel hayata etkisini sorguladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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