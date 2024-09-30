PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar İndirimi Başladı

PlayStation cephesi son zamanlarda artan oyun fiyatları ile gündemimizde olsa da bu kez önümüzde yeni bir indirim dönemi var. Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar indirim dönemi boyunca pek çok sevilen PlayStation oyununda %75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak.