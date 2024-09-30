PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar İndirimi Başladı
PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar İndirimi Başladı
PlayStation oyuncuları için PlayStation Store'da müthiş avantajlar vadeden 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' indirimleri başladı. Sevilen oyunlarda %75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor.
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Oyun fiyatları çoktan alıp başını gitmişken oyuncuların imdadına bir nebze de olsa indirim dönemleri yetişiyor.
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PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" indirim dönemi başladı.
Peki indirim dönemi ne zamana kadar devam edecek?
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