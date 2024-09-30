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PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar İndirimi Başladı

PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar İndirimi Başladı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 17:24

PlayStation oyuncuları için PlayStation Store'da müthiş avantajlar vadeden 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' indirimleri başladı. Sevilen oyunlarda %75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor.

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Oyun fiyatları çoktan alıp başını gitmişken oyuncuların imdadına bir nebze de olsa indirim dönemleri yetişiyor.

Oyun fiyatları çoktan alıp başını gitmişken oyuncuların imdadına bir nebze de olsa indirim dönemleri yetişiyor.

Oyun oynamak ülke standartlarında hayli pahalı bir zevke dönüşmüşken gözümüz de haliyle farklı platformların indirim haberlerinde. PlayStation da sevilen oyunlarında indirimler yaptığı yeni bir kampanya dönemi ile karşımızda.

PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" indirim dönemi başladı.

PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" indirim dönemi başladı.

PlayStation cephesi son zamanlarda artan oyun fiyatları ile gündemimizde olsa da bu kez önümüzde yeni bir indirim dönemi var. Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar indirim dönemi boyunca pek çok sevilen PlayStation oyununda %75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak.

Peki indirim dönemi ne zamana kadar devam edecek?

Peki indirim dönemi ne zamana kadar devam edecek?

Geçtiğimiz gün başlayan indirim dönemi 10 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre içinde değerlendirebileceğiniz bazı göze çarpan indirimler ise şöyle:

  • Assassin's Creed Mirage Lüks Sürüm 1,049 TL %50 - 524,50 TL

  • Assassin’s Creed Mirage ve Assassin's Creed Valhalla Paketi 2,619 TL %65 - 916,65 TL

  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1,145 TL %25 - 858,75 TL

  • Crash Bandicoot - Crashiversary Paketi 999 TL %60 - 399,60 TL

  • Need for Speed Heat 3,499 TL %90 - 349,90 TL

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