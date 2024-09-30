Efsane Dizi The Office Kendi Oyununa Kavuşuyor: Dunder Mifflin Bekle Bizi!

NBCUniversal ve Meta işbirliğinden doğan VR oyun bizleri Dunder Mifflin'in Scranton ofisine götürecek. Gelen ilk açıklamalara göre ise Kevin'in meşhur chili sosu sahnesi gibi ikonik olayları da yapımın içerisinde mini oyun şeklinde yeniden yaşayacağız. Mesaimizin karşılığı olarak ise 'Schrute Bucks' kazanacak ve bunları masamızı dekore edip özelleştirmek ve otomatlardan bir şeyler satın almak için kullanabileceğiz.