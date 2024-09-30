Efsane Dizi The Office Kendi Oyununa Kavuşuyor: Dunder Mifflin Bekle Bizi!
Efsane Dizi The Office Kendi Oyununa Kavuşuyor: Dunder Mifflin Bekle Bizi!
Hazırlanın, Dunder Mifflin'de mesai yapacağız! Tarihin en ikonik dizilerinden The Office için NBCUniversal ve Meta işbirliğiyle The Office World adını taşıyacak yeni bir VR oyunu duyuruldu.
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2005-2013 yılları arasında yayınlanan The Office dizi tarihinin kesinlikle en ikonik işlerinden.
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The Office bu kez de VR oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Peki The Office World ne zaman çıkacak?
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