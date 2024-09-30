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Efsane Dizi The Office Kendi Oyununa Kavuşuyor: Dunder Mifflin Bekle Bizi!

Efsane Dizi The Office Kendi Oyununa Kavuşuyor: Dunder Mifflin Bekle Bizi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 12:55

Hazırlanın, Dunder Mifflin'de mesai yapacağız! Tarihin en ikonik dizilerinden The Office için NBCUniversal ve Meta işbirliğiyle The Office World adını taşıyacak yeni bir VR oyunu duyuruldu.

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2005-2013 yılları arasında yayınlanan The Office dizi tarihinin kesinlikle en ikonik işlerinden.

2005-2013 yılları arasında yayınlanan The Office dizi tarihinin kesinlikle en ikonik işlerinden.

Dokuz sezon boyunca devam eden dizi aradan geçen yıllara rağmen hala ikonik karakterleri, dillere pelesenk esprileri ve unutulmaz anlarıyla hala akıllarımızda. Gelin itiraf edelim, pek çoğumuz Dunder Mifflin ofisini kendi ofisinden çok daha iyi tanıyor!

The Office bu kez de VR oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

The Office bu kez de VR oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

NBCUniversal ve Meta işbirliğinden doğan VR oyun bizleri Dunder Mifflin'in Scranton ofisine götürecek. Gelen ilk açıklamalara göre ise Kevin'in meşhur chili sosu sahnesi gibi ikonik olayları da yapımın içerisinde mini oyun şeklinde yeniden yaşayacağız. Mesaimizin karşılığı olarak ise 'Schrute Bucks' kazanacak ve bunları masamızı dekore edip özelleştirmek ve otomatlardan bir şeyler satın almak için kullanabileceğiz.

Peki The Office World ne zaman çıkacak?

Peki The Office World ne zaman çıkacak?

Meta Horizon için yayınlanacak olan The Office World için fazla beklememize gerek kalmayacak zira bizi dünyanın en absürt ofisine götürecek olan The Office World için duyurulan çıkış tarihi 10 Ekim'i işaret ediyor.

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