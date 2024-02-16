Playlist'inize Eklemek İçin Bir Şans Vermeniz Gereken Sault'un 10 Şarkısı
Playlist'inize Eklemek İçin Bir Şans Vermeniz Gereken Sault'un 10 Şarkısı
Kendileriyle ilgili bilgileri sır gibi saklayan İngiltere merkezli müzik grubu Sault, müzik platformlarında adeta keşfedilmeyi bekliyor. Sault'un, soul, funk, R&B, elektronik ve caz gibi çeşitli tarzları harmanlayarak benzersiz bir müzik oluşturuyor. Grup, 2019'da '5' ve '7' adlı iki albüm yayımlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. E hadi ne duruyorsun, aşağı kaydır ve Sault'un şarkılarını keşfet!
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1. Wildfires
2. Why Why Why Why Why
3. Fight for Love
4. Son Shine
5. Miracles
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6. Masterpiece
7. Envious
8. Uncomfortable
9. Colour Blind
10. Let Me Go
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