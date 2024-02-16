Playlist'inize Eklemek İçin Bir Şans Vermeniz Gereken Sault'un 10 Şarkısı

Kendileriyle ilgili bilgileri sır gibi saklayan İngiltere merkezli müzik grubu Sault, müzik platformlarında adeta keşfedilmeyi bekliyor. Sault'un, soul, funk, R&B, elektronik ve caz gibi çeşitli tarzları harmanlayarak benzersiz bir müzik oluşturuyor. Grup, 2019'da '5' ve '7' adlı iki albüm yayımlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. E hadi ne duruyorsun, aşağı kaydır ve Sault'un şarkılarını keşfet!