article/comments
article/share
Haberler
Spor
Play Off Finali Rakibimiz Kosova Başbakanı Türkiye Maçı İçin 1 Milyon Euro Prim Belirledi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.03.2026 - 12:49

Dünya Kupası Play Off Yarı Finali'nde Slovakya'yı geçen Kosova, finalde Türkiye'nin rakibi oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası oynama şansını yakalayan Balkan ülkesinde Başbakan Alban Kurti canlı yayında Türkiye'yi geçmeleri halinde takıma 1 milyon euro prim ödeneceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kurti prim kararını canlı yayında açıkladı.

Yarı finalde Slovakya'yı geçmeleri durumunda 500 bin euro dağıtılması sözünü tutacaklarını açıklayan Kurti, finalde Türkiye'yi geçme durumunda teknik ekip ve futbolculara toplam 1 milyon euro ödeme yapılacağını duyurdu. Sözlerini 'İleri Kosova, daima sizinle' ifadeleriyle bitirdi.

Mucizevi geri dönüş

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Kosova, deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı Slovakya karşısında 3-0 geride kapatan Kosova, ikinci yarıda Asllani, Muslija ve Hajrizi'nin golleriyle skoru eşitlerken; 90+4. dakikada Slovak savunmacı Strelec'in kendi kalesine attığı golle mucizevi bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Slovakya turnuvaya veda ederken, Kosova finalde A Milli Futbol Takımımızın rakibi oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın