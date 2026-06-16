Pink Floyd - Wish You Were Here: Kayıp Bir Dâhiye Yazılan Özlem Mektubu
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Bazı şarkılar vardır, daha ilk notasında insanın içine bir boşluk bırakır. Pink Floyd’un “Wish You Were Here” şarkısı da tam olarak öyle; sanki yıllardır görmediğin birine içinden sessizce “keşke burada olsaydın” diyorsun.
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Syd Barrett, grubun o “çılgın elması”ydı. Parlak, yaratıcı, farklı ve biraz da bu dünyaya fazla hassas gelen insanlardan biriydi.
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