Pink Floyd - Wish You Were Here: Kayıp Bir Dâhiye Yazılan Özlem Mektubu

“Wish You Were Here”ın güzelliği büyük sözler söylemesinde değil, tam tersine çok tanıdık bir boşluğu sessizce göstermesinde. Bir insanı özlersin ama bunu bağırarak anlatamazsın ya; işte bu şarkı tam o anın müziği gibi. İçinde öfke yok, gösteriş yok, fazla dramatik bir çaba yok. Sadece içten içe büyüyen bir eksiklik var.