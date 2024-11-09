Pınar Deniz'le Londra'da Bir Davete Katılan Kaan Yıldırım'ın O Pozu Bakın Hangi Ünlü Futbolcuya Benzetildi!
Pınar Deniz'le Londra'da Bir Davete Katılan Kaan Yıldırım'ın O Pozu Bakın Hangi Ünlü Futbolcuya Benzetildi!
Uzun bir süre boyunca Pınar Deniz'le yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Kaan Yıldırım'ı aşk hayatıyla konuşmaya alıştık. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini İtalya'da gerçekleştirdikleri bir düğünle taçlandırmaya karar veren Deniz ve Yıldırım çifti öne çektikleri bu törenle gündeme gelmişti. Kısa süre sonra Pınar Deniz'in hamile olduğu doğrulanmış, çift erkek bebek beklediğini duyurmuştu. Londra'da davete katılan Kaan Yıldırım'a bir X kullanıcısı tarafından beklenmedik bir yorum yapıldı. Kaan Yıldırım bakın hangi ünlü futbolcuya benzetildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan, aşk iddialarına karıştıkları günden bu yana gündemden düşmeyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz aylarda güzel haberlerle manşetleri süslemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya'da yaptıkları sade fakat bir o kadar şık bir düğünle dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti kısa bir süre sonra da başka bir müjdeyle konuşulmuştu.
Hamile olduğunu duyuran, ardından Türkiye'de aile arasında yaptıkları bir organizasyonda da bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan Yıldırım çifti paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Eşi Pınar Deniz'le Londra'da bir davete katılan Kaan Yıldırım'ın bu pozu bir X kullanıcısı tarafından bakın kime benzetildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu ikili birbirine benziyor mu? Hadi oylayalım 👇
Hadi oylayalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın