Pınar Deniz'le Londra'da Bir Davete Katılan Kaan Yıldırım'ın O Pozu Bakın Hangi Ünlü Futbolcuya Benzetildi!

Uzun bir süre boyunca Pınar Deniz'le yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Kaan Yıldırım'ı aşk hayatıyla konuşmaya alıştık. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini İtalya'da gerçekleştirdikleri bir düğünle taçlandırmaya karar veren Deniz ve Yıldırım çifti öne çektikleri bu törenle gündeme gelmişti. Kısa süre sonra Pınar Deniz'in hamile olduğu doğrulanmış, çift erkek bebek beklediğini duyurmuştu. Londra'da davete katılan Kaan Yıldırım'a bir X kullanıcısı tarafından beklenmedik bir yorum yapıldı. Kaan Yıldırım bakın hangi ünlü futbolcuya benzetildi!