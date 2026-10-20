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Pilotların Özel Eğitim Almadan İniş Yapamadığı Dünyanın En Zorlu Pistleri

Pilotların Özel Eğitim Almadan İniş Yapamadığı Dünyanın En Zorlu Pistleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 15:59
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Bazı havalimanlarında iniş, yolcudan çok pilot için bir sınava dönüşüyor. Uçurum kenarında biten pistler, dağların arasına sıkışmış vadiler, gelgitle sular altında kalan bir kumsal ve ortasından yaya geçidi geçen bir pist bunlardan yalnızca birkaçı. İngiliz basınından The Mirror'ın derlediği listedeki havalimanlarının bazılarına ancak özel eğitim almış pilotlar ya da özel izinli uçaklar inebiliyor. Üstelik bu pistlerin hepsi uzak adalarda değil; bir kısmı tatilcilerin akın ettiği popüler rotalarda.

Kaynak: The Mirror

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Saint Maarten'de uçaklar plajdakilerin birkaç metre üstünden geçiyor

Saint Maarten'de uçaklar plajdakilerin birkaç metre üstünden geçiyor

Karayipler'deki Saint Maarten adasının Princess Juliana Uluslararası Havalimanı'na inen uçaklar, piste değmeden hemen önce Maho Plajı'nın üzerinden geçiyor. Kumsalda güneşlenenlerle uçağın gövdesi arasında yalnızca birkaç metre kalıyor. Kalkış yapan uçakların motorlarından çıkan güçlü rüzgar ise hem plajı hem de denizi etkiliyor.

Uzun süre turistler bu rüzgara karşı havalimanının tel çitlerine tutunarak video çekti. Tehlikeli akımın önüne geçmek için bölgeye ek çitler kuruldu. Yine de plaj, inen uçakları izlemek isteyenlerin adadaki en gözde noktası olmayı sürdürüyor.

Everest yolundaki Lukla'ya yalnızca sıkı denetimden geçen pilotlar inebiliyor

Everest yolundaki Lukla'ya yalnızca sıkı denetimden geçen pilotlar inebiliyor

Nepal'deki Tenzing-Hillary Havalimanı, daha çok bilinen adıyla Lukla, Everest'e yürüyecek dağcıların ilk durağı. Yaklaşık 2.800 metre yükseklikte, dağların arasına sıkışmış havalimanının pisti hem çok kısa hem de eğimli. Pistin bir ucu sarp bir yamaçla bitiyor, diğer ucunda ise dağ yükseliyor.

Yükseklik, dağlık çevre ve kısa pist bir araya gelince Lukla dünyanın en zorlu havalimanları arasında gösteriliyor. On yıllar içinde burada çok sayıda kaza yaşandı. Bu yüzden havalimanına uçmak isteyen pilotlar ancak sıkı bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra izin alabiliyor.

Madeira'da pistin bir bölümü denizin üstündeki sütunlara oturuyor

Madeira'da pistin bir bölümü denizin üstündeki sütunlara oturuyor

Portekiz'e bağlı Madeira adasındaki Cristiano Ronaldo Havalimanı, okyanus ile kayalık yamaçların arasına sıkışmış durumda. Pistin bir bölümü, deniz kıyısında sütunların taşıdığı köprü benzeri bir platformun üzerinde. Adanın sert rüzgarları da hesaba katılınca buraya uçacak pilotların özel eğitim alması zorunlu tutuluyor.

1977'de bir yolcu uçağı pisti aşarak yakındaki kumsala düştü ve 131 kişi hayatını kaybetti. Bu kazanın ardından pist uzatıldı. Bugün yaklaşık 2.750 metre uzunluğundaki pist, tatilcilerin gözdesi olan adaya pek çok havayolu şirketinin sefer yapmasına imkan tanıyor.

Butan'daki Paro'ya iniş yapabilen pilot sayısı 50 civarında

Butan'daki Paro'ya iniş yapabilen pilot sayısı 50 civarında

Himalayalar'ın arasında saklanan Paro Havalimanı'na ulaşmak için uçaklar dik ve kıvrımlı bir vadiden alçalmak zorunda kalıyor. Pist kısa ve çoğu zaman tekerlekler yere değmeden yalnızca birkaç saniye önce görünür hale geliyor.

Bu yüzden Paro'daki inişlerin tamamı pilotlar tarafından elle yapılıyor. Bu yaklaşımı yapmaya yetkili pilot sayısının dünya genelinde yalnızca 50 civarında olduğu tahmin ediliyor.

İskoçya'daki Barra'da pist gelgitle birlikte sular altında kalıyor

İskoçya'daki Barra'da pist gelgitle birlikte sular altında kalıyor

İskoçya'nın Dış Hebrid adalarından Barra'daki havalimanında pistler doğrudan bir kumsalın üzerinde. Bu yüzden uçuş tarifesi gelgit saatlerine göre belirleniyor. Deniz yükseldiğinde pistlerin tamamı suyun altında kalıyor.

Havalimanı kapandığında ise kumsal yeniden halka açılıyor. Yani günün bir saatinde uçakların indiği kumda, birkaç saat sonra yürüyüş yapanlar görülebiliyor.

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Saba'daki pist yalnızca 400 metre uzunluğunda

Saba'daki pist yalnızca 400 metre uzunluğunda

Karayipler'deki Saba adasında bulunan Juancho E. Yrausquin Havalimanı, ticari uçuşlara açık dünyanın en kısa pistine sahip. Pist yalnızca 400 metre. Oysa ticari uçuşların yapıldığı pistlerin uzunluğu genellikle 2.400 ile 4.000 metre arasında değişiyor.

Bu nedenle buraya yalnızca küçük, pervaneli uçaklar inebiliyor. Üstelik bu uçakların da yerel otoritelerden özel izin almış olması gerekiyor.

Cebelitarık'ta yayalar uçak pistinin üzerinden karşıya geçiyor

Cebelitarık'ta yayalar uçak pistinin üzerinden karşıya geçiyor

Cebelitarık Havalimanı'nın en bilinen özelliği, pistinin bir yolla kesişmesi. Bu geçit tıpkı hemzemin tren geçidi gibi işliyor. Bir uçak inmeden ya da kalkmadan önce trafik ışıkları yanıyor, bariyerler iniyor ve yayalar bekletiliyor.

Pistin üzerinden yürümek, bölgeye gelen turistlerin en sevdiği deneyimlerden biri haline gelmiş durumda. Fotoğraf çekmek için duranlar olsa da görevliler kimsenin oyalanmasına izin vermiyor. Ne de olsa burası her an bir uçağın inebileceği aktif bir pist.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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