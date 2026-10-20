Pilotların Özel Eğitim Almadan İniş Yapamadığı Dünyanın En Zorlu Pistleri
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Bazı havalimanlarında iniş, yolcudan çok pilot için bir sınava dönüşüyor. Uçurum kenarında biten pistler, dağların arasına sıkışmış vadiler, gelgitle sular altında kalan bir kumsal ve ortasından yaya geçidi geçen bir pist bunlardan yalnızca birkaçı. İngiliz basınından The Mirror'ın derlediği listedeki havalimanlarının bazılarına ancak özel eğitim almış pilotlar ya da özel izinli uçaklar inebiliyor. Üstelik bu pistlerin hepsi uzak adalarda değil; bir kısmı tatilcilerin akın ettiği popüler rotalarda.
Kaynak: The Mirror
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Saint Maarten'de uçaklar plajdakilerin birkaç metre üstünden geçiyor
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Everest yolundaki Lukla'ya yalnızca sıkı denetimden geçen pilotlar inebiliyor
Madeira'da pistin bir bölümü denizin üstündeki sütunlara oturuyor
Butan'daki Paro'ya iniş yapabilen pilot sayısı 50 civarında
İskoçya'daki Barra'da pist gelgitle birlikte sular altında kalıyor
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Saba'daki pist yalnızca 400 metre uzunluğunda
Cebelitarık'ta yayalar uçak pistinin üzerinden karşıya geçiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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