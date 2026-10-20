Pilotların Özel Eğitim Almadan İniş Yapamadığı Dünyanın En Zorlu Pistleri

Nepal'deki Tenzing-Hillary Havalimanı, daha çok bilinen adıyla Lukla, Everest'e yürüyecek dağcıların ilk durağı. Yaklaşık 2.800 metre yükseklikte, dağların arasına sıkışmış havalimanının pisti hem çok kısa hem de eğimli. Pistin bir ucu sarp bir yamaçla bitiyor, diğer ucunda ise dağ yükseliyor.

Yükseklik, dağlık çevre ve kısa pist bir araya gelince Lukla dünyanın en zorlu havalimanları arasında gösteriliyor. On yıllar içinde burada çok sayıda kaza yaşandı. Bu yüzden havalimanına uçmak isteyen pilotlar ancak sıkı bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra izin alabiliyor.