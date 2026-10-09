Türkiye'nin Denizin Üstündeki Yeni Havalimanı İçin Çalışmalar Başladı: Denize 97 Milyon Ton Dolgu Yapılacak
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Trabzon'da mevcut havalimanının kuzeyinde, deniz dolgusu üzerine kurulacak yeni havalimanı için deniz tabanında sondaj ve karada dolgu çalışmaları başladı. Yaklaşık 97 milyon ton malzemeyle denize gömülecek projede yıllık 10 milyon yolcu kapasitesi hedefleniyor; tesisin 2033'te hizmete girmesi planlanıyor.
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Denizde sondaj başladı: Zemini incelemek için açıkta konuşlanan platform görüntülendi.
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Yeni havalimanı, bugünkü pistin kuzeyinde denizin üzerine inşa edilecek.
Ancak asıl hareketlilik karada: Marina bölgesine kamyonlarla dolgu malzemesi taşınıyor.
Üç etapta, yaklaşık 7 yılda tamamlanacak projenin sözleşme bedeli yaklaşık 48,2 milyar lira.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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