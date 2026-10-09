Türkiye'nin Denizin Üstündeki Yeni Havalimanı İçin Çalışmalar Başladı: Denize 97 Milyon Ton Dolgu Yapılacak

Sözleşme 20 Ocak 2026'da imzalandı; bedel 48 milyar 199 milyon 470 bin 138 lira olarak kayda geçti. İnşaatın üç etapta ve yaklaşık yedi yılda bitirilmesi öngörülüyor, açılış için 2033 hedefleniyor.

Proje tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine kurulan 3. havalimanı olacak, dünyada ise bu yöntemle yapılan 6. havalimanı olarak listeye girmesi bekleniyor.