article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'nin Denizin Üstündeki Yeni Havalimanı İçin Çalışmalar Başladı: Denize 97 Milyon Ton Dolgu Yapılacak

Türkiye'nin Denizin Üstündeki Yeni Havalimanı İçin Çalışmalar Başladı: Denize 97 Milyon Ton Dolgu Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 10:42 Son Güncelleme: 09.10.2026 - 11:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Trabzon'da mevcut havalimanının kuzeyinde, deniz dolgusu üzerine kurulacak yeni havalimanı için deniz tabanında sondaj ve karada dolgu çalışmaları başladı. Yaklaşık 97 milyon ton malzemeyle denize gömülecek projede yıllık 10 milyon yolcu kapasitesi hedefleniyor; tesisin 2033'te hizmete girmesi planlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Denizde sondaj başladı: Zemini incelemek için açıkta konuşlanan platform görüntülendi.

Denizde sondaj başladı: Zemini incelemek için açıkta konuşlanan platform görüntülendi.

Havalimanının inşa edileceği deniz alanında, zeminin özelliklerini belirlemek için sondaj çalışması yürütülüyor. Açıkta konuşlanan sondaj platformunun görüntüleri, projenin artık sahada fiilen başladığını gösteriyor.

Elde edilen zemin verileri, denizin üzerine kurulacak pist ve mendirek gibi ağır yapıların temel tasarımında kullanılacak. Mevcut havalimanının kuzeyindeki alanda, deniz dolgusu üzerine kurulacak tesisin altyapı ihalesi 29 Aralık 2025'te yapılmıştı.

Yeni havalimanı, bugünkü pistin kuzeyinde denizin üzerine inşa edilecek.

Yeni havalimanı, bugünkü pistin kuzeyinde denizin üzerine inşa edilecek.

Projede 3 bin 240 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde bir pist ile aynı ölçülerde paralel taksi yolu yer alıyor. 1370 x 155 metrelik apronun yanına 400 x 120 metrelik bir emniyet apronu da yapılacak.

Yerde ise 110 bin metrekarelik terminal binası, 1250 araç kapasiteli 30 bin metrekarelik kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binalarından oluşan 35 bin metrekarelik alan planlanıyor. Yıllık hedef 10 milyon yolcu. Mevcut havalimanı ise 2025'te 3 milyon 873 bin 979, 2026'nın ilk sekiz ayında 2 milyon 701 bin 210 yolcuya hizmet verdi.

Ancak asıl hareketlilik karada: Marina bölgesine kamyonlarla dolgu malzemesi taşınıyor.

Ancak asıl hareketlilik karada: Marina bölgesine kamyonlarla dolgu malzemesi taşınıyor.

Havalimanının alt kısmındaki Marina bölgesinde başlayan dolgu çalışmalarında, Maçka ilçesindeki taş ocağından kamyonlarla getirilen malzeme alana boşaltılıyor. İş makineleri dökülen toprağı ve kayaları yayarak zemini şekillendiriyor.

Toplamda yaklaşık 97 milyon ton dolgu malzemesi kullanılacak. Mevcut havalimanının kotunu yeni dolgu seviyesine getirmek için ayrıca yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılacak. Deniz tarafında ise dalgaların etkisine karşı 6 bin metre uzunluğunda koruyucu bir mendirek inşa edilecek.

Üç etapta, yaklaşık 7 yılda tamamlanacak projenin sözleşme bedeli yaklaşık 48,2 milyar lira.

Üç etapta, yaklaşık 7 yılda tamamlanacak projenin sözleşme bedeli yaklaşık 48,2 milyar lira.

Sözleşme 20 Ocak 2026'da imzalandı; bedel 48 milyar 199 milyon 470 bin 138 lira olarak kayda geçti. İnşaatın üç etapta ve yaklaşık yedi yılda bitirilmesi öngörülüyor, açılış için 2033 hedefleniyor.

Proje tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine kurulan 3. havalimanı olacak, dünyada ise bu yöntemle yapılan 6. havalimanı olarak listeye girmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın