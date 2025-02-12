Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates Dolgulu Mantar ve Çikolatalı Milföy Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates Dolgulu Mantar ve Çikolatalı Milföy Nasıl Yapılır?
Airfryer’da hazırlayacağımız içi yumuşacık, dışı hafif çıtır patates dolgulu mantarlar, atıştırmalık ya da ana yemeğin yanında harika bir eşlikçi olacak. Tatlı olarak ise çikolatalı milföy ile çıtır çıtır bir lezzet şöleni sizi bekliyor! Az malzemeyle büyük tatlar yakalamak isteyenler için bu tarifler tam bir kurtarıcı! 🤤
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Airfryer'da Patates Dolgulu Mantar ve Çikolatalı Milföy Nasıl Yapılır?
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