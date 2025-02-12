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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates Dolgulu Mantar ve Çikolatalı Milföy Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates Dolgulu Mantar ve Çikolatalı Milföy Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 19:31

Airfryer’da hazırlayacağımız içi yumuşacık, dışı hafif çıtır patates dolgulu mantarlar, atıştırmalık ya da ana yemeğin yanında harika bir eşlikçi olacak. Tatlı olarak ise çikolatalı milföy ile çıtır çıtır bir lezzet şöleni sizi bekliyor! Az malzemeyle büyük tatlar yakalamak isteyenler için bu tarifler tam bir kurtarıcı! 🤤

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Airfryer'da Patates Dolgulu Mantar ve Çikolatalı Milföy Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Patates Dolgulu Mantar ve Çikolatalı Milföy Nasıl Yapılır?

Patates Dolgulu Mantar

Malzemeler

  • 1 paket mantar

  • 2 adet haşlanmış patates

  • 100 gram kaşar peyniri

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1/2 ÇK pul biber

  • 1/2 ÇK kekik

  • 2 YK zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Mantar saplarını, haşlanmış patatesleri ve diğer malzemeleri karıştırın. Mantarınların içini harç ile kaplayın. Sebze ayarında pişirin.

Çikolatalı Milföy

Malzemeler

  • 4 adet milföy

  • 2-3 YK kakaolu fındık kreması

  • Pudra şekeri

Hazırlanışı

1. Milföylere fındık kreması sürün. Üzerine bir adet daha milföy yaprağı koyun. 3 parçaya kesin ve ağaç şeklini verin. Hamur işi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz👇

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