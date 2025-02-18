Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pancar Falafel ve Havuç Kızartması Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pancar Falafel ve Havuç Kızartması Nasıl Yapılır?
Evde hem sağlıklı hem de lezzet dolu bir öğün hazırlamak ister misiniz? Üstelik Philips'in çift hazneli yapısıyla aynı anda iki farklı yemeği zahmetsizce pişirerek zaman kazanabilirsiniz. Renkli ve besleyici bu tarifle sofranıza hem sağlık hem de enfes bir lezzet katmaya hazır olun! 🤤
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Airfryer'da Pancar Falafel ve Havuç Kızartması Nasıl Yapılır?
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