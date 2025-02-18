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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pancar Falafel ve Havuç Kızartması Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pancar Falafel ve Havuç Kızartması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 19:31

Evde hem sağlıklı hem de lezzet dolu bir öğün hazırlamak ister misiniz? Üstelik Philips'in çift hazneli yapısıyla aynı anda iki farklı yemeği zahmetsizce pişirerek zaman kazanabilirsiniz. Renkli ve besleyici bu tarifle sofranıza hem sağlık hem de enfes bir lezzet katmaya hazır olun! 🤤

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Airfryer'da Pancar Falafel ve Havuç Kızartması Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Pancar Falafel ve Havuç Kızartması Nasıl Yapılır?

Pancar Falafel 

Malzemeler

  • 250 gram nohut

  • 200 gram pancar

  • 1/4 demet maydanoz

  • 1/4 demet nane

  • 3 diş sarımsak

  • Yarım limon suyu

  • 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Tuz

  • Karabiber

  • Toz kimyon

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Nohutları 8-9 saat ya da bir gece önceden içme suyunda bekletin. Pancarları küp küp doğrayın. Sarımsağı soyun ve limonu ikiye kesin. 

2. Bütün malzemeleri mutfak robotunu koyup çalıştırın. Ölçü kaşığı ile birbirine yakın büyüklükte parçalara yuvarlak şekil verin. Sebze ayarında pişirin.

Havuç Kızartması

Malzemeler

  • 4 büyük havuç​

  • 3 YK zeytinyağı

  • 1 ÇK tuz

  • 1 ÇK pul biber

  • 1 ÇK kekik

  • Kavrulmuş susam

Hazırlanışı

1. Havuçları soyun ve çerez kesin. Malzemelerle karıştırıp sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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