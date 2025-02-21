Philips Çift Hazneli Airfryer'da Bol Baharat Soslu Tavuk ve Köz Pancarlı Humus Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Bol Baharat Soslu Tavuk ve Köz Pancarlı Humus Nasıl Yapılır?
Baharatların enfes aromasıyla lezzetlenen çıtır tavuklar ve köz pancarın tatlı dokunuşuyla zenginleşen humus…Az yağla, maksimum lezzet sunan bu tarif, hem doyurucu hem de hafif bir seçenek arayanlar için ideal! 🥰
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Airfryer'da Bol Baharat Soslu Tavuk ve Köz Pancarlı Humus Nasıl Yapılır?
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