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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Bol Baharat Soslu Tavuk ve Köz Pancarlı Humus Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Bol Baharat Soslu Tavuk ve Köz Pancarlı Humus Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 19:31

Baharatların enfes aromasıyla lezzetlenen çıtır tavuklar ve köz pancarın tatlı dokunuşuyla zenginleşen humus…Az yağla, maksimum lezzet sunan bu tarif, hem doyurucu hem de hafif bir seçenek arayanlar için ideal! 🥰

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Airfryer'da Bol Baharat Soslu Tavuk ve Köz Pancarlı Humus Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Bol Baharat Soslu Tavuk ve Köz Pancarlı Humus Nasıl Yapılır?

Köz Pancarlı Humus

Malzemeler

  • 1 SB haşlanmış nohut

  • 1 adet kırmızı pancar

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 1 diş sarımsak

  • 1,5 YK zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • 1 yemek kaşığı su

Hazırlanışı

1. Pancar sebze ayarında pişirin. Daha sonra diğer malzemelerle birlikte blenderdan geçirin. Tabağa yayın ve arzu ettiğiniz gibi süsleyin.

Bol Baharat Soslu Tavuk

Malzemeler

  • 1/2 kg tavuk kalça

  • 2 YK ketçap

  • 1 YK sirke

  • 3 YK nişasta

  • 1 ÇK pul biber

  • 2 ÇK susam

  • 3 YK zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • 1 diş sarımsak

Hazırlanışı

1. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın. Tavukları da güzelce bu sos ile kaplayın ve tavuk ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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