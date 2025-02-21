Philips Çift Hazneli Airfryer'da Bol Baharat Soslu Tavuk ve Köz Pancarlı Humus Nasıl Yapılır?

Köz Pancarlı Humus

Malzemeler

1 SB haşlanmış nohut

1 adet kırmızı pancar

1 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1,5 YK zeytinyağı

Yarım limon suyu

Yarım çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı su

Hazırlanışı

1. Pancar sebze ayarında pişirin. Daha sonra diğer malzemelerle birlikte blenderdan geçirin. Tabağa yayın ve arzu ettiğiniz gibi süsleyin.

Bol Baharat Soslu Tavuk

Malzemeler

1/2 kg tavuk kalça

2 YK ketçap

1 YK sirke

3 YK nişasta

1 ÇK pul biber

2 ÇK susam

3 YK zeytinyağı

Tuz, karabiber

1 diş sarımsak

Hazırlanışı

1. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın. Tavukları da güzelce bu sos ile kaplayın ve tavuk ayarında pişirin.

Afiyet olsun!