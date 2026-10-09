Peru'da Solcu Aday Hitler Mussolini Simeon Belediye Seçimini Kazandı
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Peru'da 4 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin en çok konuşulan sonucu, Huánuco bölgesinin dağlık ilçesi Queropalca'dan geldi. Ahora Nación adayı Hitler Mussolini Simeón Flores, belediye başkanlığı yarışında 229 oy alarak ilk sırada yer aldı. Bu oy, geçerli oyların yüzde 34,5'ine denk geliyor. Tarihin iki kötü şöhretli diktatörünün adını art arda taşıyan Flores, ikinci sıradaki Renovación Popular adayını yalnızca 25 oyla geride bıraktı. Beş adayın yarıştığı seçimde fark bu kadar az olunca, isim kadar sandık sonucu da dikkat çekti. Sayım verilerine göre öne geçen Flores için resmi ilan, seçim kurullarının olası itirazları karara bağlamasının ardından yapılacak.
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Hitler Mussolini Simeón Flores 229 oy aldı, ikinci sıradaki adayla arasındaki fark 25 oy
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Ahora Nación kendini merkez sol ve milliyetçi bir parti olarak tanımlıyor
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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