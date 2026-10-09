Peru'da Solcu Aday Hitler Mussolini Simeon Belediye Seçimini Kazandı

Queropalca, Huánuco bölgesinin Lauricocha ilinde yer alan küçük bir ilçe. Seçimde belediye başkanlığı için beş aday yarıştı ve toplam 663 geçerli oy kullanıldı. Flores 229 oyla yüzde 34,54'e ulaşırken, Renovación Popular 204 oyla yüzde 30,77'de kaldı. País para Todos 187 oyla (yüzde 28,21) üçüncü oldu ve kazanana 42 oy mesafede kaldı.

Alianza para el Progreso 35 oyla yüzde 5,28'de, Somos Perú ise 8 oyla yüzde 1,21'de kaldı. Oyların yüzde 93'ünden fazlası ilk üç adayda toplandı. Yarışa katılan diğer isimler arasında Alianza para el Progreso'dan José Emiliano Robles Santillán, Somos Perú'dan Lincol García Gonzales, País para Todos'tan Itala Yovana Santillán Vara ve Renovación Popular'dan Gaspar Benilde Osorio Zambrano vardı.