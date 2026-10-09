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Peru'da Solcu Aday Hitler Mussolini Simeon Belediye Seçimini Kazandı

Peru'da Solcu Aday Hitler Mussolini Simeon Belediye Seçimini Kazandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 10:33
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Peru'da 4 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin en çok konuşulan sonucu, Huánuco bölgesinin dağlık ilçesi Queropalca'dan geldi. Ahora Nación adayı Hitler Mussolini Simeón Flores, belediye başkanlığı yarışında 229 oy alarak ilk sırada yer aldı. Bu oy, geçerli oyların yüzde 34,5'ine denk geliyor. Tarihin iki kötü şöhretli diktatörünün adını art arda taşıyan Flores, ikinci sıradaki Renovación Popular adayını yalnızca 25 oyla geride bıraktı. Beş adayın yarıştığı seçimde fark bu kadar az olunca, isim kadar sandık sonucu da dikkat çekti. Sayım verilerine göre öne geçen Flores için resmi ilan, seçim kurullarının olası itirazları karara bağlamasının ardından yapılacak.

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Hitler Mussolini Simeón Flores 229 oy aldı, ikinci sıradaki adayla arasındaki fark 25 oy

Hitler Mussolini Simeón Flores 229 oy aldı, ikinci sıradaki adayla arasındaki fark 25 oy

Queropalca, Huánuco bölgesinin Lauricocha ilinde yer alan küçük bir ilçe. Seçimde belediye başkanlığı için beş aday yarıştı ve toplam 663 geçerli oy kullanıldı. Flores 229 oyla yüzde 34,54'e ulaşırken, Renovación Popular 204 oyla yüzde 30,77'de kaldı. País para Todos 187 oyla (yüzde 28,21) üçüncü oldu ve kazanana 42 oy mesafede kaldı.

Alianza para el Progreso 35 oyla yüzde 5,28'de, Somos Perú ise 8 oyla yüzde 1,21'de kaldı. Oyların yüzde 93'ünden fazlası ilk üç adayda toplandı. Yarışa katılan diğer isimler arasında Alianza para el Progreso'dan José Emiliano Robles Santillán, Somos Perú'dan Lincol García Gonzales, País para Todos'tan Itala Yovana Santillán Vara ve Renovación Popular'dan Gaspar Benilde Osorio Zambrano vardı.

Ahora Nación kendini merkez sol ve milliyetçi bir parti olarak tanımlıyor

Ahora Nación kendini merkez sol ve milliyetçi bir parti olarak tanımlıyor

Flores'in aday olduğu Ahora Nación 2023'te kuruldu. Parti kendini merkez sol ve milliyetçi olarak tanımlıyor; sosyal adaleti, devletin yerinden yönetimini, sürdürülebilir kalkınmayı ve kültürel çeşitliliğin tanınmasını savunuyor. Yani adayın ismi akla faşizmin iki simgesini getirse de partinin programı bu çizgiden oldukça uzak.

Peru'daki yerel seçimlerde seçmen aynı gün ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı ve bölge valisi için oy kullanıyor. Sonuçların kesinleşmesi ise günler, hatta haftalar sürebiliyor. İtiraz edilen oy pusulaları Özel Seçim Jürisi'nde (JEE) karara bağlanana kadar Flores şimdilik sayımda ilk sırada görünüyor, resmi ilan ise bu sürecin ardından yapılacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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