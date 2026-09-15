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Pertevniyal Pilav ve Aşure Günü 11 Ekim'de: 159. Dönem Öğrencilerine "Pertevniyal" Kitabı Armağan Edildi

Pertevniyal Pilav ve Aşure Günü 11 Ekim'de: 159. Dönem Öğrencilerine "Pertevniyal" Kitabı Armağan Edildi

Eğitim
Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
15.09.2026 - 17:28
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Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği'nin 1947'den bu yana her ekim ayında düzenlediği Geleneksel Pilav ve Aşure Günü, bu yıl 11 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Farklı dönemlerden mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri bir araya getiren buluşma öncesinde dernek, yeni eğitim öğretim yılında okula başlayan 159. dönem öğrencilerini de karşıladı: Öğrencilere, Pertevniyal'in tarihini, kültürünü ve geleneklerini yakından tanımaları amacıyla okulun edebiyat öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Pertevniyal' kitabı armağan edildi.

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Edebiyat öğretmenlerinin hazırladığı "Pertevniyal" kitabı, 159. dönem öğrencilerine okulun tarihini ve aidiyet kültürünü tanıtıyor.

Edebiyat öğretmenlerinin hazırladığı "Pertevniyal" kitabı, 159. dönem öğrencilerine okulun tarihini ve aidiyet kültürünü tanıtıyor.

Sınıflarda gerçekleştirilen kitap dağıtımında dernek yönetimi, öğrencilere yalnızca yeni bir okula değil; kuşaklar boyunca yaşatılan bir aidiyet kültürüne ve büyük bir camiaya katıldıklarını anlattı. Okulun edebiyat öğretmenlerinin hazırladığı 'Pertevniyal' kitabı, 1930'da 'Pertevniyal Erkek Lisesi' adıyla açılan okulun tarihini, kültürünü ve geleneklerini yeni öğrencilere aktarmayı amaçlıyor.

Dernek 1947'de kuruldu; adındaki "Yetişenler" ifadesi, mezun olmadan okuldan ayrılanları da camianın içinde tutmak için seçildi.

Dernek 1947'de kuruldu; adındaki "Yetişenler" ifadesi, mezun olmadan okuldan ayrılanları da camianın içinde tutmak için seçildi.

Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği, 1947 yılında Kurucu Başkan Hikmet Turgut Söğütlü, Kurucu Başkan Vekili Burhan Güngör, Kurucu Genel Sekreter Nejat Seyhan ve Muhasip Üye Fuat Altınok tarafından kuruldu.

Derneğin adının 'Pertevniyal Lisesi Mezunlar Derneği' yerine 'Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği' olarak belirlenmesi, Pertevniyal'de eğitim görmüş ancak aile göçleri ya da farklı nedenlerle mezuniyetten önce başka okullara nakil olmuş kişilerin de camianın dışında bırakılmaması düşüncesine dayanıyor.

Tüzüğüne göre dernek; Pertevniyalliler arasında tanışma, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, mezunların liseyle manevi bağlarını sürdürmek ve Pertevniyal kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışıyor. Dernek, 1990'lı yılların başında Pertevniyal Eğitim Vakfının kurulmasına da katkı sağladı.

1947'den beri her ekim düzenlenen Pilav ve Aşure Günü 2017'de 4 bin 122 katılımcıya ulaştı; 2026 buluşması 11 Ekim Pazar günü.

1947'den beri her ekim düzenlenen Pilav ve Aşure Günü 2017'de 4 bin 122 katılımcıya ulaştı; 2026 buluşması 11 Ekim Pazar günü.

Derneğin ilk 'Pilav ve Aşure Günü', okulun 17 Ekim 1930'daki açılışının yıl dönümü dolayısıyla 1947 yılının ekim ayında düzenlendi. O tarihten bu yana her yıl ekim ayında gerçekleştirilen buluşma, farklı dönemlerden binlerce Pertevniyalliyi aynı çatı altında bir araya getiren bir gelenek hâline geldi.

Derneğin kuruluşunun 70. yılı olan 2017'deki Geleneksel Pilav ve Aşure Günü'ne 4 bin 122 kişi katıldı. Katılımcı sayısı merhum Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tespit edilen organizasyon, dernek açıklamasına göre dünyanın en geniş katılımlı lise pilav günü olarak kayıtlara geçti.

2026 yılı Geleneksel Pilav ve Aşure Günü ise 11 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Etkinlikte farklı dönemlerden mezunların, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm Pertevniyal camiasının yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

2017'den bu yana süren Mentörlük Programı burs, dil kursu ve yurt dışı eğitim desteği veriyor; derneği 2026'da Murat İdelili başkanlığındaki kurul yönetiyor.

2017'den bu yana süren Mentörlük Programı burs, dil kursu ve yurt dışı eğitim desteği veriyor; derneği 2026'da Murat İdelili başkanlığındaki kurul yönetiyor.

Dernek tarafından 2017'de hayata geçirilen Mentörlük Programı, Pertevniyal Lisesinde ve üniversitelerde öğrenim gören gençlerle gönüllü Pertevniyalli mentörler arasında köprü kuruyor. Program kapsamında Pertevniyalli öğrencilere burs, çevrim içi yabancı dil kursu, yurt dışı eğitim programlarına katılım ve Nesin Matematik Köyü Yaz Dönemi Matematik Programı'na katılım konularında destek veriliyor.

'Bir Mutluluk Bırakın' projesi kapsamında ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde hasta ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik destek çalışmaları yürütülüyor.

Derneğin 2026 yılı Yönetim Kurulu Başkanı Murat İdelili. Yönetim Kurulu; A. Alperen Kökce, Aydan Adak Ceylan, Mustafa Karaarslan, Yasemin Selamet, H. Nevra Sözmen, A. Kadir Özpınar, Fahrettin Doğan Tekin, Onur Kavuk, Mehtap Tamtartar, Tuğba Ilgın, Hilal Buse Sezgin, Yiğithan Bayrak ve Sabri Efe Atay'dan oluşuyor. Dernek, çalışmalarını 'Pertevniyalli olmak ayrıcalıktır' sloganıyla sürdürüyor.

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