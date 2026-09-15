Pertevniyal Pilav ve Aşure Günü 11 Ekim'de: 159. Dönem Öğrencilerine "Pertevniyal" Kitabı Armağan Edildi

Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği, 1947 yılında Kurucu Başkan Hikmet Turgut Söğütlü, Kurucu Başkan Vekili Burhan Güngör, Kurucu Genel Sekreter Nejat Seyhan ve Muhasip Üye Fuat Altınok tarafından kuruldu.

Derneğin adının 'Pertevniyal Lisesi Mezunlar Derneği' yerine 'Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği' olarak belirlenmesi, Pertevniyal'de eğitim görmüş ancak aile göçleri ya da farklı nedenlerle mezuniyetten önce başka okullara nakil olmuş kişilerin de camianın dışında bırakılmaması düşüncesine dayanıyor.

Tüzüğüne göre dernek; Pertevniyalliler arasında tanışma, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, mezunların liseyle manevi bağlarını sürdürmek ve Pertevniyal kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışıyor. Dernek, 1990'lı yılların başında Pertevniyal Eğitim Vakfının kurulmasına da katkı sağladı.