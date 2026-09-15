Pertevniyal Pilav ve Aşure Günü 11 Ekim'de: 159. Dönem Öğrencilerine "Pertevniyal" Kitabı Armağan Edildi
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Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği'nin 1947'den bu yana her ekim ayında düzenlediği Geleneksel Pilav ve Aşure Günü, bu yıl 11 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Farklı dönemlerden mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri bir araya getiren buluşma öncesinde dernek, yeni eğitim öğretim yılında okula başlayan 159. dönem öğrencilerini de karşıladı: Öğrencilere, Pertevniyal'in tarihini, kültürünü ve geleneklerini yakından tanımaları amacıyla okulun edebiyat öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Pertevniyal' kitabı armağan edildi.
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Edebiyat öğretmenlerinin hazırladığı "Pertevniyal" kitabı, 159. dönem öğrencilerine okulun tarihini ve aidiyet kültürünü tanıtıyor.
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Dernek 1947'de kuruldu; adındaki "Yetişenler" ifadesi, mezun olmadan okuldan ayrılanları da camianın içinde tutmak için seçildi.
1947'den beri her ekim düzenlenen Pilav ve Aşure Günü 2017'de 4 bin 122 katılımcıya ulaştı; 2026 buluşması 11 Ekim Pazar günü.
2017'den bu yana süren Mentörlük Programı burs, dil kursu ve yurt dışı eğitim desteği veriyor; derneği 2026'da Murat İdelili başkanlığındaki kurul yönetiyor.
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