Pentagon Yeni UFO Görüntülerini Yayınladı

ABD, UFO olarak da bilinen UAP yani tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin yeni bir dosya grubunu daha yayınladı. Pentagon’un kamuya açtığı son arşivde askeri kameralarla kaydedilmiş görüntüler, tarihi belgeler, ses kayıtları ve fotoğraflar yer aldı. Bu dosyalar, Başkan Donald Trump’ın şeffaflık talimatı kapsamında oluşturulan PURSUE sistemi üzerinden paylaşılıyor.

Yayınlanan son grup, bu kapsamda yapılan dördüncü resmi paylaşım oldu.

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