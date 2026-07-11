Pentagon Yeni UFO Görüntülerini Yayınladı
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ABD, UFO olarak da bilinen UAP yani tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin yeni bir dosya grubunu daha yayınladı. Pentagon’un kamuya açtığı son arşivde askeri kameralarla kaydedilmiş görüntüler, tarihi belgeler, ses kayıtları ve fotoğraflar yer aldı. Bu dosyalar, Başkan Donald Trump’ın şeffaflık talimatı kapsamında oluşturulan PURSUE sistemi üzerinden paylaşılıyor.
Yayınlanan son grup, bu kapsamda yapılan dördüncü resmi paylaşım oldu.
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Yeni UFO görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz:
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Arşivde yeni videolar ve tarihi belgeler var
Görüntüler dikkat çekici ama net cevap vermiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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