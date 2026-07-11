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Pentagon Yeni UFO Görüntülerini Yayınladı

Pentagon Yeni UFO Görüntülerini Yayınladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 10:58
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ABD, UFO olarak da bilinen UAP yani tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin yeni bir dosya grubunu daha yayınladı. Pentagon’un kamuya açtığı son arşivde askeri kameralarla kaydedilmiş görüntüler, tarihi belgeler, ses kayıtları ve fotoğraflar yer aldı. Bu dosyalar, Başkan Donald Trump’ın şeffaflık talimatı kapsamında oluşturulan PURSUE sistemi üzerinden paylaşılıyor.

Yayınlanan son grup, bu kapsamda yapılan dördüncü resmi paylaşım oldu.

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Yeni UFO görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz:

Arşivde yeni videolar ve tarihi belgeler var

Arşivde yeni videolar ve tarihi belgeler var

Paylaşılan dosyalar yalnızca son yıllara ait görüntülerden oluşmuyor. Arşivde 1940’lı yıllara kadar uzanan tarihi belgeler de yer alıyor. Bunların yanında 1996’daki STS-80 uzay mekiği görevi sırasında çekilen ve düşük Dünya yörüngesinde görülen tanımlanamayan bir cisme ait NASA görüntüleri de dosyada bulunuyor.

Yeni görüntüler arasında askeri sensörlerle kaydedilen bulanık ve uzak cisimler dikkat çekiyor. 2025 yılında Sarı Deniz üzerinde kaydedilen altı köşeli yıldıza benzer bir görüntü, 2023’te Orta Doğu’da sensör görüş alanından geçen iki kontrast alanı ve 2019’da ABD’nin doğusunda yüksek hızla hareket ettiği belirtilen bir cisim dosyada öne çıkan örnekler arasında yer alıyor.

Görüntüler dikkat çekici ama net cevap vermiyor

Görüntüler dikkat çekici ama net cevap vermiyor

Dosyalarda yer alan bazı ifadeler oldukça dikkat çekici. 2019 tarihli bir raporda, deneyimli bir askeri havacı gözlemlediği cismin 28 yıllık görev süresinde gördüklerinden farklı uçuş özellikleri sergilediğini belirtmiş. Ancak bu tür kayıtların çoğunda görüntüler bulanık, mesafe uzak ve eldeki veri sınırlı olduğu için kesin bir sonuca ulaşılamıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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