Pelerinsiz Kahramanlar: Selde Mahsur Kalan Can Dostlarımız Böyle Kurtarıldı
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İstanbul, Sakarya ve Bursa'da etkili olan sağanak, birçok noktada sel ve su baskınlarına yol açtı. Sular yükselirken yardım bekleyenler yalnızca insanlar değildi; sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler de mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri ve duyarlı vatandaşlar, can dostlarına ulaşmak için suya girmekten çekinmedi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar binlerce kişinin içini ısıttı.
Kaynak: Sakarya Son Dakika
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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