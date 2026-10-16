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Pelerinsiz Kahramanlar: Selde Mahsur Kalan Can Dostlarımız Böyle Kurtarıldı

Pelerinsiz Kahramanlar: Selde Mahsur Kalan Can Dostlarımız Böyle Kurtarıldı

Sakarya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 12:35
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İstanbul, Sakarya ve Bursa'da etkili olan sağanak, birçok noktada sel ve su baskınlarına yol açtı. Sular yükselirken yardım bekleyenler yalnızca insanlar değildi; sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler de mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri ve duyarlı vatandaşlar, can dostlarına ulaşmak için suya girmekten çekinmedi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar binlerce kişinin içini ısıttı.

Kaynak: Sakarya Son Dakika

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Sakarya'da sel sularının ortasında kalan köpeği ekipler kurtardı

Sakarya'da sel sularının ortasında, park halindeki bir aracın yanına sığınan köpek, kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle güvenli alana çıkarıldı. Akıntının arasında kıpırdayamayan köpeğe ulaşan ekipler, onu kucaklayarak iş makinesinin kepçesine aldı ve sudan uzaklaştırdı.

'Sakarya Son Dakika' hesabının 'Bazı kahramanlar pelerin takmaz' notuyla paylaştığı görüntüler kısa sürede yayıldı.

Karasu'da dereye sürüklenen köpek için çamurlu suya girdi

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde sel sularına kapılarak dereye sürüklenen bir köpek, bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı. Hızla akan çamurlu suda ilerleyen adam, köpeği akıntıdan çıkarmayı başardı.

Ağzındaki sigarayı bırakmadan suya giren vatandaşın görüntüleri yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışındaki sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Yuvası su altında kalan anne köpek yavrusunu güvenli yere taşıdı

Sakarya'daki Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde yuvası sel sularıyla dolan bir anne köpek, yavrusunu ağzında taşıyarak güvenli bir alana götürmeye çalıştı. Yağmurun altında sırılsıklam olan anne köpek, yolda yavrusunu ağzından düşürse de pes etmedi.

Bir aracın içinden kaydedilen bu anları 'Sakarya Son Dakika' 'Anne işte' notuyla paylaştı.

Arnavutköy'de muhtar, su dolan lojmandaki kedi için içeri girdi

İstanbul Arnavutköy'de sel sularının bastığı bir okul lojmanında mahsur kalan kedi, mahalle muhtarı tarafından kurtarıldı. Su dolu daireye giren muhtar, duvarın dibinde bekleyen kediye ulaştı ve onu kucağına alarak güvenli alana çıkardı.

İHA'nın görüntülediği anlar, sel sonrası en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Boğazköy'de kurtarılan kedi, kendisini sudan çıkaran adama sarıldı

Arnavutköy'e bağlı Boğazköy'de gece saatlerinde sel sularının arasında kalan kediler birer birer kurtarıldı. Paylaşılan videoda, o gece kurtarılan sekizinci kedinin kendisini sudan çıkaran adama sıkıca sarıldığı görülüyor.

Korkudan adamın kucağından ayrılmayan kedinin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişiyi duygulandırdı.

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Bursa'da dere yatağında mahsur kalan kediyi bir vatandaş kurtardı

Şiddetli yağışın ardından taşkınların yaşandığı Bursa'da, dere yatağında mahsur kalan bir kedi de bir vatandaşın çabasıyla kurtuldu. Suyun içinde ilerleyen adam, kediyi sudan çıkararak güvenli bir alana taşıdı.

tv100'ün paylaştığı görüntüler, selin sokak hayvanları için de ne kadar zorlu geçtiğini gözler önüne serdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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