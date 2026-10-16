Pelerinsiz Kahramanlar: Selde Mahsur Kalan Can Dostlarımız Böyle Kurtarıldı

İstanbul, Sakarya ve Bursa'da etkili olan sağanak, birçok noktada sel ve su baskınlarına yol açtı. Sular yükselirken yardım bekleyenler yalnızca insanlar değildi; sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler de mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri ve duyarlı vatandaşlar, can dostlarına ulaşmak için suya girmekten çekinmedi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar binlerce kişinin içini ısıttı.

Kaynak: Sakarya Son Dakika