Pazar ve Marketten Alınan Her Üç Üründen Biri Zehirli Çıktı

Gıda ürünlerindeki hileler bir süredir yakından takip ediliyor. Taklit ürünler, gıdada uygun olmayan maddelerin uygulanması ve zararlı bileşenlerin ürünlerin içinde yer alması büyük skandallara yol açmıştı. Greenpeace de yeni bir araştırma yaparak pazar ve markette satılan meyve ve sebzeleri mercek altına aldı.

Pazar ve marketteki sebze ile meyvelerde de durum oldukça kötü çıktı.

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