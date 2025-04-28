Pazar ve Marketten Alınan Her Üç Üründen Biri Zehirli Çıktı
Gıda ürünlerindeki hileler bir süredir yakından takip ediliyor. Taklit ürünler, gıdada uygun olmayan maddelerin uygulanması ve zararlı bileşenlerin ürünlerin içinde yer alması büyük skandallara yol açmıştı. Greenpeace de yeni bir araştırma yaparak pazar ve markette satılan meyve ve sebzeleri mercek altına aldı.
Pazar ve marketteki sebze ile meyvelerde de durum oldukça kötü çıktı.
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155 sebze ve meyve analiz edildi.
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Analiz sonuçlarında korkutan tablo...
Hangi ürünler listede açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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