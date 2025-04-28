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Pazar ve Marketten Alınan Her Üç Üründen Biri Zehirli Çıktı

Pazar ve Marketten Alınan Her Üç Üründen Biri Zehirli Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.04.2025 - 12:08

Gıda ürünlerindeki hileler bir süredir yakından takip ediliyor. Taklit ürünler, gıdada uygun olmayan maddelerin uygulanması ve zararlı bileşenlerin ürünlerin içinde yer alması büyük skandallara yol açmıştı. Greenpeace de yeni bir araştırma yaparak pazar ve markette satılan meyve ve sebzeleri mercek altına aldı. 

Pazar ve marketteki sebze ile meyvelerde de durum oldukça kötü çıktı. 

Kaynak

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155 sebze ve meyve analiz edildi.

155 sebze ve meyve analiz edildi.

İstanbul'da analiz edilen 155 sebze ve meyve örneğinin yüzde 61'inde birden fazla pestisit kalıntısına rastlandı. Aynı örneklerin yüzde 43'ünde ise PFAS adı verilen kimyasallar tespit edildi. 

Bu maddelerin çocuklarda beyin gelişimini olumsuz etkilediği, yetişkinlerde ise kanser riskini artırdığı biliniyor. Pestisitlerin ve PFAS'ın insan sağlığı üzerindeki bu olumsuz etkileri, gıda güvenliği açısından endişe verici boyutta.

Analiz sonuçlarında korkutan tablo...

Analiz sonuçlarında korkutan tablo...

Greenpeace'in İstanbul'da yaptığı araştırmada, market ve pazarlardan alınan 155 sebze-meyve örneği incelendi. 

Analiz sonuçlarına göre:

- Örneklerin %61'inde birden fazla pestisit kalıntısı bulundu

- Örneklerin %43'ünde PFAS kimyasalları tespit edildi

Bu kimyasalların:

- Çocuklarda beyin gelişimini olumsuz etkilediği

- Yetişkinlerde kanser riskini artırdığı belirtiliyor

Ürünlerin yüzde 31,6’sında hormonal sistemi bozan, beyin gelişimini etkileyen ve kanserojen pestisitlere rastlandı.

Hangi ürünler listede açıklandı.

Hangi ürünler listede açıklandı.

İstanbul'da satılan sebze ve meyveler üzerine yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Greenpeace Türkiye ve Dr. Bülent Şık tarafından yapılan incelemelerde, şehirde satılan 155 adet sebze ve meyve örneği analiz edildi. 

Analiz sonuçlarına göre:

- İncelenen örneklerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi

- Örneklerin yüzde 43'ünde PFAS adı verilen zararlı kimyasallar bulundu

- Örneklerin yüzde 33'ü Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamadı

En yüksek pestisit oranlarına sahip ürünler:

Salamura yaprak (yüzde 80)

Yeşil sivri biber (yüzde 70)

Ispanak (yüzde 67)

Kıvırcık marul, armut ve üzüm (yüzde 40 civarı)

Uzmanlar, özellikle çocukların sağlığı konusunda uyarıyor:

- Pestisitler çocuklarda beyin gelişimini olumsuz etkiliyor

- Bağışıklık ve hormonal sistemlerde hasara yol açabiliyor

- Kanser riskini artırıcı etkileri bulunuyor

PFAS ve Pestisit nedir?

PFAS ve Pestisit nedir?

PFAS ('sonsuz kimyasallar'), doğada ve vücutta uzun süre kalan zararlı insan yapımı maddelerdir. Kanser, tiroit hastalıkları ve doğurganlık sorunlarına yol açarlar, vücuttan atılmaları çok zordur.

Pestisitler tarımda kullanılan kimyasallardır. Uzun süreli maruziyet kanser, hormonal bozukluklar ve sinir sistemi hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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