Passo Eğlence İnsanlarının 10 Ortak Özelliği

Hafta sonu yaklaştığında arkadaşların olduğu sohbet grubunda ilk sesi çıkan, konserden maça koşan ve güncel etkinlik takvimini ezbere bilen şu meşhur arkadaşı hepimiz tanıyoruz. Belki de o kişi bizzat sensin!

Girdiği her ortamda planı programı yapan ve eğlenceyi gerçekten ciddiye alan insanların bazı ortak refleksleri var.