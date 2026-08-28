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Passo Eğlence İnsanlarının 10 Ortak Özelliği

etiket Passo Eğlence İnsanlarının 10 Ortak Özelliği

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 14:01
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Hafta sonu yaklaştığında arkadaşların olduğu sohbet grubunda ilk sesi çıkan, konserden maça koşan ve güncel etkinlik takvimini ezbere bilen şu meşhur arkadaşı hepimiz tanıyoruz. Belki de o kişi bizzat sensin!

Girdiği her ortamda planı programı yapan ve eğlenceyi gerçekten ciddiye alan insanların bazı ortak refleksleri var.

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1. Alarm kurup pusuda beklerler.

Popüler bir konser ya da derbi maçı bileti satışa çıkacaksa satış saatinden on dakika önce ekran başında yerlerini alırlar. 'Tükendi' yazısını görmemek için sayfayı sürekli yenilemek en büyük sporlarıdır desek abartmış olmayız.

2. Gruptan biri muhakkak fahri bilet gişesi muamelesi görür. Bunu sever de!

Arkadaş grubunda kimse bilet peşinde koşmak istemez. Herkes parayı ona ateşler ve bütün organizasyon yükünü o tek başına sırtlar. Senin de aklına bir kişi geldi, değil mi?

3. Herhangi bir etkinlik için müsait olan bir arkadaşları muhakkak vardır!

'Ya hafta sonu bir konser var, kiminle gitsem?' diye düşünmezler. Çünkü hayatlarında muhakkak onlara ayak uydurabilen birileri vardır. Herkesin hayatında bulunması gereken bir insan desek abartmış olmayız!

4. QR kodu okutmada usta olurlar. Mesela...

Mekan kapısındaki kalabalıkta elleri ayaklarına dolanmasın diye biletin QR kodunu ekran görüntüsü yapanlar var. Nereden bildiğimizi sormayın.  QR kodu saniyeler içinde ekrana getirip turnikeden hiç takılmadan geçerler. Arkalarındaki sırayı kesinlikle bekletmezler.

5. Uygulamayı sosyal medya gibi kaydırırlar.

Canları sıkıldığında veya akşam evde otururken etkinlik takviminde öylesine gezinip 'Aa bak şu stand-up da çok iyiymiş' diyerek anında spontane plan yapmaya bayılırlar.

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6. Bilet transferini saniyeler içinde çözerler. Hayat kurtarırlar!

Son dakika ekilen veya işi çıkan arkadaşların asıl kurtarıcısı onlardır. Uygulama içindeki bilet transferi özelliği sayesinde ellerindeki bileti anında bir başkasının hesabına uçururlar.

7. Uygulamayı dijital bir anı defteri gibi kullanırlar.

'Geçmiş Etkinliklerim' sekmesinde gezinip aylar önce gittikleri harika konserin veya son dakika kazanılan heyecanlı derbinin biletine bakıp eski günleri anmayı çok severler.

8. Etkinlik ayırt etmezler!

Cuma akşamı en sevdikleri grubun konserinde bağıra çağıra şarkı söyleyip pazar günü kendilerini tribünde maç izlerken bulabilirler. Maksat eğlenmek sonuçta!

9. "Gidemezsem satarım" rahatlığıyla yaşarlar.

Etkinlik tarihi aylar sonra olsa bile aldıkları bileti hiç düşünmeden sepete atarlar. Nasılsa son dakika bir pürüz çıkarsa bileti devretmenin çok kolay olduğunu bilirler. Çoğu zaman o etkinliğe zaten giderler. 😎

10. Hafta sonu planlarının gizli kahramanıdırlar.

Daha çarşamba gününden gruba etkinliğin linkini atıp 'Gençler cumartesi buradayız' diyerek tüm ekibi motive ederler. Onlar olmasa grup bütün hafta sonunu evde yatarak geçirir.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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