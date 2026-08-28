Passo Eğlence İnsanlarının 10 Ortak Özelliği
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Hafta sonu yaklaştığında arkadaşların olduğu sohbet grubunda ilk sesi çıkan, konserden maça koşan ve güncel etkinlik takvimini ezbere bilen şu meşhur arkadaşı hepimiz tanıyoruz. Belki de o kişi bizzat sensin!
Girdiği her ortamda planı programı yapan ve eğlenceyi gerçekten ciddiye alan insanların bazı ortak refleksleri var.
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1. Alarm kurup pusuda beklerler.
2. Gruptan biri muhakkak fahri bilet gişesi muamelesi görür. Bunu sever de!
3. Herhangi bir etkinlik için müsait olan bir arkadaşları muhakkak vardır!
4. QR kodu okutmada usta olurlar. Mesela...
5. Uygulamayı sosyal medya gibi kaydırırlar.
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6. Bilet transferini saniyeler içinde çözerler. Hayat kurtarırlar!
7. Uygulamayı dijital bir anı defteri gibi kullanırlar.
8. Etkinlik ayırt etmezler!
9. "Gidemezsem satarım" rahatlığıyla yaşarlar.
10. Hafta sonu planlarının gizli kahramanıdırlar.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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