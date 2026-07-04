Pasaportsuz Vizesiz Sizi Londra Sokaklarına Işınlayacak Parçalar
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Pasaportu, vizeyi, bavul hazırlama stresini tamamen unutun. Bugün sizi, sadece bir kulaklıkla Thames Nehri’nin kenarına, kırmızı otobüslerin arasına ve o meşhur puslu Londra sokaklarına ışınlıyoruz!
İşte kulaklığını taktığın an seni adeta bir İngiliz asilzadesine ya da Camden Town’ın asi bir gencine dönüştürecek, buram buram Londra kokan parçalar.
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The Clash - London Calling
Adele - Hometown Glory
The Kinks - Waterloo Sunset
Gerry Rafferty - Baker Street
Blur - For Tomorrow
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Lily Allen - LDN
Radiohead - Karma Police
Arctic Monkeys - Fluorescent Adolescent
Burial - Archangel
Ed Sheeran - Castle On The Hill
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The Pogues - Dark Streets of London
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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