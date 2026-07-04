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Pasaportsuz Vizesiz Sizi Londra Sokaklarına Işınlayacak Parçalar

etiket Pasaportsuz Vizesiz Sizi Londra Sokaklarına Işınlayacak Parçalar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 20:01
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Pasaportu, vizeyi, bavul hazırlama stresini tamamen unutun. Bugün sizi, sadece bir kulaklıkla Thames Nehri’nin kenarına, kırmızı otobüslerin arasına ve o meşhur puslu Londra sokaklarına ışınlıyoruz!

İşte kulaklığını taktığın an seni adeta bir İngiliz asilzadesine ya da Camden Town’ın asi bir gencine dönüştürecek, buram buram Londra kokan parçalar.

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The Clash - London Calling

Listeye tabii ki şehrin gayriresmi marşıyla başlıyoruz. Punk rock’ın dibine vururken, içindeki o asi Londra gencini uyandırmaya hazır ol.

Adele - Hometown Glory

Adele bu şarkıyı henüz 16 yaşındayken Londra sokaklarına bir aşk mektubu olarak yazdı. Dinlerken gözlerini kapat ve kendini puslu bir Londra akşamında yürürken hayal et.

The Kinks - Waterloo Sunset

Thames Nehri'nin üzerinde batan güneşi izlemek nasıl bir his merak ediyor musun? Bu şarkı, sana o romantik ve nostaljik Londra tablosunu kelimenin tam anlamıyla yaşatacak.

Gerry Rafferty - Baker Street

O efsanevi saksofon solosu girdiğinde, kendini bir anda Sherlock Holmes’ün memleketi Baker Street’te, yağmurlu bir havada tren beklerken bulacaksın.

Blur - For Tomorrow

90'ların Britpop rüzgarını arkana al ve Londra parklarında turlamaya başla. Şehrin o dönemki her kafadan bir ses çıkan, karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici enerjisi tam olarak bu şarkıda.

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Lily Allen - LDN

Londra her zaman gri ve kasvetli değil ya! Lily Allen, rengarenk ve hareketli Londra sokaklarını, bisiklet turu atarmışçasına neşeli bir ritimle önüne seriyor.

Radiohead - Karma Police

Biraz melankoli, biraz gri gökyüzü ve bolca Londra kasveti... Şehrin o gizemli ve düşündüren yüzüyle tanışmak istiyorsan, doğru adrestesin.

Arctic Monkeys - Fluorescent Adolescent

Tamam, Sheffieldlı olabilirler ama bu şarkı Londra’nın o bitmek bilmeyen, çılgın indie gece hayatının ve sokak kültürünün adeta bir özeti gibi.

Burial - Archangel

Londra’nın yeraltı elektronik müzik dünyasına hoş geldin. Gece yarısı çift katlı bir otobüsün üst katında, camdan süzülen yağmur damlalarını izlerken dinlemelik tam bir şaheser.

Ed Sheeran - Castle On The Hill

Seni Londra’nın hemen dışındaki o yeşil kasaba yollarına davet ediyoruz. Şehirden kaçıp İngiliz kırsalında arkadaşlarınla araba sürüyormuş hissi garantili!

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The Pogues - Dark Streets of London

Kapanışı gerçek bir Londra pub’ında yapıyoruz. Elinde içeceğinle, arka planda çalan bu şarkıyla kendini eski, ahşap bir Londra barının tam ortasında bulacaksın.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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