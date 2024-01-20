Partnerlerinden Haklı Sebeplerle Sakladıkları Sırlarını Paylaşarak Hepimizin İçini Isıtan 15 Kişi

'Vardiyalı çalışıyor ve gündüz de gece de 12 saatlik nöbetler tutuyor ve iki haftalık çalışma planı bile hiç birbirine benzemiyor. Bu yüzden hepimizin aynı anda evde olduğumuz zamanlar oldukça düzensiz. Çocuklar önemli bir şey başardıklarında ben evdeysem bile sessiz kalıyorum ve karımın bunu 'ilk' görmesi için bekliyorum. Daha sonra heyecanlı bir şekilde beni çağırıyor ve ben de ilk kez görüyormuşum gibi davranıyorum.'