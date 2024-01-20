Partnerlerinden Haklı Sebeplerle Sakladıkları Sırlarını Paylaşarak Hepimizin İçini Isıtan 15 Kişi
Partnerlerinden Haklı Sebeplerle Sakladıkları Sırlarını Paylaşarak Hepimizin İçini Isıtan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Dürüstlük bir ilişkinin temeli olsa da, bazenleri partnerinizden saklamak istediğiniz şeyler olabilir. Bu konular küçük sürprizlerden büyük sırlara kadar değişebilse de, bazı gerçeklerin sır olarak saklanması daha iyi olabilir. Gelin bu maddeler neymiş beraber bakalım.
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1. "Çocuklarımızla ilgili tüm önemli anları ilk karımın yaşamasını sağlamaya çalışıyorum."
2. "Çocuğumuzun ilk sözü 'anne' olsun diye çok uğraştım."
3. "Karımın kötü hissettiği günler için acil durum rafım var ve orada birçok hediye tutuyorum."
4. "Bir gün uyandığımda kulağım tıkalı hissediyordu ve hemen sıcak bir duş aldım."
5. "Düğünüme giderken babam beni kenara çekti ve tek bir öğüt verdi: "Ona her şeyi anlatmak zorunda değilsin." Şaşkına dönmüştüm, babamın uzun iş gezilerinde ziyaret ettiği Florida'da gizli bir ailesi mi vardı?"
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6. "Daha önce izlediğin dizilerden eşine spoiler vermesen de olur."
7. "Her ne kadar ben bu konuda kötü olsam da, ona aldığın hediyeleri söylemek zorunda değilsin."
8. "Solucana dönüşürse onu sevmeyeceğini söylemesen de olur bence."
9. "Eğer birisiyle çıkıyorsan ve değiştiremeyecekleri özellikleri hakkında sana soru soruyorsa (örneğin boyları)."
10. "Eski ilişkilerinde yaşadığın her şeyi anlatmak zorunda değilsin."
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11. "Diğer arkadaşlarınla alakalı sırlar ve dedikodular. Özellikle beraber olduğun kişi sır saklamakta kötüyse."
12. "Ne zaman beraber oyun oynasak kolaylıkla kazanabileceğim halde kazanmasına izin veriyorum."
13. "İşten dönerken kaç kere hamburger yemek için durduğumu karıma anlatsam heralde çok üzülürdü."
14. "Hobileri sizin ilginizi çekmiyorsa bile lütfen anın keyfini çıkarmaları için size anlatmalarına izin verin."
15. "Yaşadığın hiçbir travmayı kesinlikle rahat hissedesiye kadar paylaşmak zorunda değilsin."
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