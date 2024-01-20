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Partnerlerinden Haklı Sebeplerle Sakladıkları Sırlarını Paylaşarak Hepimizin İçini Isıtan 15 Kişi

Partnerlerinden Haklı Sebeplerle Sakladıkları Sırlarını Paylaşarak Hepimizin İçini Isıtan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 13:46

Dürüstlük bir ilişkinin temeli olsa da, bazenleri partnerinizden saklamak istediğiniz şeyler olabilir. Bu konular küçük sürprizlerden büyük sırlara kadar değişebilse de, bazı gerçeklerin sır olarak saklanması daha iyi olabilir. Gelin bu maddeler neymiş beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Çocuklarımızla ilgili tüm önemli anları ilk karımın yaşamasını sağlamaya çalışıyorum."

1. "Çocuklarımızla ilgili tüm önemli anları ilk karımın yaşamasını sağlamaya çalışıyorum."

'Vardiyalı çalışıyor ve gündüz de gece de 12 saatlik nöbetler tutuyor ve iki haftalık çalışma planı bile hiç birbirine benzemiyor. Bu yüzden hepimizin aynı anda evde olduğumuz zamanlar oldukça düzensiz. Çocuklar önemli bir şey başardıklarında ben evdeysem bile sessiz kalıyorum ve karımın bunu 'ilk' görmesi için bekliyorum. Daha sonra heyecanlı bir şekilde beni çağırıyor ve ben de ilk kez görüyormuşum gibi davranıyorum.'

2. "Çocuğumuzun ilk sözü 'anne' olsun diye çok uğraştım."

2. "Çocuğumuzun ilk sözü 'anne' olsun diye çok uğraştım."

'Karım etrafta yokken sürekli bebeğimize anne dedirtmeye çalışıyordum ve bu sır benimle beraber mezara gidecek.'

3. "Karımın kötü hissettiği günler için acil durum rafım var ve orada birçok hediye tutuyorum."

3. "Karımın kötü hissettiği günler için acil durum rafım var ve orada birçok hediye tutuyorum."

'Bu hediyelerin birçoğu çikolata tabii.'

4. "Bir gün uyandığımda kulağım tıkalı hissediyordu ve hemen sıcak bir duş aldım."

4. "Bir gün uyandığımda kulağım tıkalı hissediyordu ve hemen sıcak bir duş aldım."

'Kulağımın içerisinden minik bir örümcek çıktı. Eğer bunu sevgilime söylesem bir daha uyumazdı büyük ihtimalle.'

5. "Düğünüme giderken babam beni kenara çekti ve tek bir öğüt verdi: "Ona her şeyi anlatmak zorunda değilsin." Şaşkına dönmüştüm, babamın uzun iş gezilerinde ziyaret ettiği Florida'da gizli bir ailesi mi vardı?"

5. "Düğünüme giderken babam beni kenara çekti ve tek bir öğüt verdi: "Ona her şeyi anlatmak zorunda değilsin." Şaşkına dönmüştüm, babamın uzun iş gezilerinde ziyaret ettiği Florida'da gizli bir ailesi mi vardı?"

'Daha sonra anladım ki, yemeğin tadının kötü olduğu zamanlarda bunu direkt yüzüne söylememek gibi minik ve iyi niyetli sırlardan bahsediyormuş.'

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6. "Daha önce izlediğin dizilerden eşine spoiler vermesen de olur."

6. "Daha önce izlediğin dizilerden eşine spoiler vermesen de olur."

7. "Her ne kadar ben bu konuda kötü olsam da, ona aldığın hediyeleri söylemek zorunda değilsin."

7. "Her ne kadar ben bu konuda kötü olsam da, ona aldığın hediyeleri söylemek zorunda değilsin."

8. "Solucana dönüşürse onu sevmeyeceğini söylemesen de olur bence."

9. "Eğer birisiyle çıkıyorsan ve değiştiremeyecekleri özellikleri hakkında sana soru soruyorsa (örneğin boyları)."

9. "Eğer birisiyle çıkıyorsan ve değiştiremeyecekleri özellikleri hakkında sana soru soruyorsa (örneğin boyları)."

'Her zaman en iyisi onlarınki olmalı.'

10. "Eski ilişkilerinde yaşadığın her şeyi anlatmak zorunda değilsin."

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11. "Diğer arkadaşlarınla alakalı sırlar ve dedikodular. Özellikle beraber olduğun kişi sır saklamakta kötüyse."

11. "Diğer arkadaşlarınla alakalı sırlar ve dedikodular. Özellikle beraber olduğun kişi sır saklamakta kötüyse."

12. "Ne zaman beraber oyun oynasak kolaylıkla kazanabileceğim halde kazanmasına izin veriyorum."

12. "Ne zaman beraber oyun oynasak kolaylıkla kazanabileceğim halde kazanmasına izin veriyorum."

'Söylememe gerek yok diye düşünüyorum.'

13. "İşten dönerken kaç kere hamburger yemek için durduğumu karıma anlatsam heralde çok üzülürdü."

13. "İşten dönerken kaç kere hamburger yemek için durduğumu karıma anlatsam heralde çok üzülürdü."

'O kadar uğraşıp bizim için sağlıklı yemekler hazırlıyor ama bazenleri fast-food yemek istiyorsun.'

14. "Hobileri sizin ilginizi çekmiyorsa bile lütfen anın keyfini çıkarmaları için size anlatmalarına izin verin."

14. "Hobileri sizin ilginizi çekmiyorsa bile lütfen anın keyfini çıkarmaları için size anlatmalarına izin verin."

'Biraz ilgili davranırsanız çok daha iyi olur.'

15. "Yaşadığın hiçbir travmayı kesinlikle rahat hissedesiye kadar paylaşmak zorunda değilsin."

15. "Yaşadığın hiçbir travmayı kesinlikle rahat hissedesiye kadar paylaşmak zorunda değilsin."

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