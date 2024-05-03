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Parti Başlasın: Dinlerken Her Yerde Partileyebileceğin 10 Dinamik Şarkı

etiket Parti Başlasın: Dinlerken Her Yerde Partileyebileceğin 10 Dinamik Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 18:39

Son zamanlarda enerjinin düştüğünü hissettik ve dinlerken hareketlenebileceğin şarkılar listeleyelim diye düşündük. Ortaya bu liste çıktı! Haydi, eller havaya diyelim o zaman!

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1. Eliza Rose & Interplanetary Criminal - B.O.T.A. (Baddest Of Them All)

2. Ella Henderson - Alibi ft. Rudimental

3. Sonny Fodera & MK - Asking

4. Alok x Mondello x CERES x Tribbs – LET’S GET FKD UP

5. LF SYSTEM - Afraid To Feel

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6. Duke Dumont feat. A*M*E - Need U (100%)

7. Cassö x Raye x D Block Europe - Prada

8. Tiësto & Charli XCX - Hot In It

9. Joel Corry x Sidney Samson x PAJANE - Riverside MF

10. Jazzy - Giving Me

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