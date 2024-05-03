Parti Başlasın: Dinlerken Her Yerde Partileyebileceğin 10 Dinamik Şarkı
Parti Başlasın: Dinlerken Her Yerde Partileyebileceğin 10 Dinamik Şarkı
Son zamanlarda enerjinin düştüğünü hissettik ve dinlerken hareketlenebileceğin şarkılar listeleyelim diye düşündük. Ortaya bu liste çıktı! Haydi, eller havaya diyelim o zaman!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Eliza Rose & Interplanetary Criminal - B.O.T.A. (Baddest Of Them All)
2. Ella Henderson - Alibi ft. Rudimental
3. Sonny Fodera & MK - Asking
4. Alok x Mondello x CERES x Tribbs – LET’S GET FKD UP
5. LF SYSTEM - Afraid To Feel
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Duke Dumont feat. A*M*E - Need U (100%)
7. Cassö x Raye x D Block Europe - Prada
8. Tiësto & Charli XCX - Hot In It
9. Joel Corry x Sidney Samson x PAJANE - Riverside MF
10. Jazzy - Giving Me
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın