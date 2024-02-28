Paranormal Aktivite Filminin Oyunu Geliyor: Hem de İşi Bilenler Yapıyor!

2017 yılında çıkan ve VR cihazlar için üretilen Paranormal Activity: The Lost Soul isimli bir oyun daha mevcut. Ayrıca son dönemlerde onu klavye ve mouse ile oynamak için çeşitli güncellemeler kurmanız mümkün. Belki de 2026'ya kadar deneme fırsatınız olur.