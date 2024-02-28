Paranormal Aktivite Filminin Oyunu Geliyor: Hem de İşi Bilenler Yapıyor!
Paranormal Aktivite Filminin Oyunu Geliyor: Hem de İşi Bilenler Yapıyor!
2022 yılında çıkan ve oldukça popüler bir korku oyunu haline gelen The Mortuary Assistant'ın arkasındaki geliştirici, lisanslı bir Paranormal Aktivite oyunu yaptıklarını duyurdu.
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The Mortuary Assistant tüyleri diken diken eden bir oyun.
Paranormal Aktivite ise ülkemizde pek bir sevilen serilerden.
2026 yılında çıkacak.
Daha önce ise Paranormal Activity: The Lost Soul isminde bir VR oyunu yapılmıştı.
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