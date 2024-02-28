Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Paranormal Aktivite Filminin Oyunu Geliyor: Hem de İşi Bilenler Yapıyor!

Paranormal Aktivite Filminin Oyunu Geliyor: Hem de İşi Bilenler Yapıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 20:16

2022 yılında çıkan ve oldukça popüler bir korku oyunu haline gelen The Mortuary Assistant'ın arkasındaki geliştirici, lisanslı bir Paranormal Aktivite oyunu yaptıklarını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

The Mortuary Assistant tüyleri diken diken eden bir oyun.

The Mortuary Assistant tüyleri diken diken eden bir oyun.

Morgda ölülerle baş başa kaldığınız The Mortuary Assistant, 2022 yılında piyasaya sürülmüş ve oldukça sevilmişti. Özellikle korku dozuyla bir hayli zorlayıcı olan bu yapımın arkasındaki ekip, şimdi ise Paranormal Aktivite oyunu geliştiriyor.

Paranormal Aktivite ise ülkemizde pek bir sevilen serilerden.

Paranormal Aktivite ise ülkemizde pek bir sevilen serilerden.

Özellikle korku filmi gecelerinin vazgeçilmez serilerinden birisi olan Paranormal Activity, artık gerçek bir oyuna kavuşuyor diyebiliriz. Çünkü The Mortuary Assistant ile başarıya ulaşmış olan Brian Clarke imzalı olacak.

2026 yılında çıkacak.

2026 yılında çıkacak.

Brian Clarke'ın X hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre oyun geliştirme aşamasına geçti ve 2026 yılında piyasaya sürülecek. Kendisi aynı zamanda serinin bir hayranı olduğu için yaptığı işin çok heyecan verici olacağını söylüyor.

Daha önce ise Paranormal Activity: The Lost Soul isminde bir VR oyunu yapılmıştı.

Daha önce ise Paranormal Activity: The Lost Soul isminde bir VR oyunu yapılmıştı.

2017 yılında çıkan ve VR cihazlar için üretilen Paranormal Activity: The Lost Soul isimli bir oyun daha mevcut. Ayrıca son dönemlerde onu klavye ve mouse ile oynamak için çeşitli güncellemeler kurmanız mümkün. Belki de 2026'ya kadar deneme fırsatınız olur.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?