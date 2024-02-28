Dünyada En Çok Oynanan 10 Oyun: Oynama Oranlarına Göre Sıralı Liste

Gerçek futbol deneyimini evine taşı! Dünya çapında milyonlarca futbol fanatiği, FIFA serisiyle favori takımlarını zafere taşıyor.

Ve işte karşınızda, dünya çapında en çok oynanan oyunların sıralı listesi! Peki, sen bu oyunların hangilerinde ustalaştın? Yoksa hala denemek için bir nedenin mi yok? Oyun dünyasının kapıları sonuna kadar açık, hadi bakalım, maceraya atılma zamanı!