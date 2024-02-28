Dünyada En Çok Oynanan 10 Oyun: Oynama Oranlarına Göre Sıralı Liste
Dünyada En Çok Oynanan 10 Oyun: Oynama Oranlarına Göre Sıralı Liste
Eğer oyun dünyasının nabzını tutan biriysen, bu liste tam sana göre! Kimi zaman bir savaşçı, kimi zaman bir stratejist olacağın bu evrenlerde, milyonlarca insanla aynı heyecanı paylaşacaksın. Hazır mısın? O zaman başlayalım!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Fortnite: Dans Ederek Hayatta Kal
2. League of Legends: Kahraman Olma Vakti
3. Minecraft: Blokların Gücü Adına!
4. PUBG
5. Among Us
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6. Call of Duty: Modern Warfare – Savaşın Ortasında
7. Roblox: Sınırsız Evrenler
8. Valorant: Nişancılıkta Yeni Çağ
9. Apex Legends: Kahramanların Savaşı
10. FIFA Serisi: Futbolun Dijital Hali
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