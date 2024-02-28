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Dünyada En Çok Oynanan 10 Oyun: Oynama Oranlarına Göre Sıralı Liste

etiket Dünyada En Çok Oynanan 10 Oyun: Oynama Oranlarına Göre Sıralı Liste

Beyza Nur Karakuş
Beyza Nur Karakuş - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 16:51

Eğer oyun dünyasının nabzını tutan biriysen, bu liste tam sana göre! Kimi zaman bir savaşçı, kimi zaman bir stratejist olacağın bu evrenlerde, milyonlarca insanla aynı heyecanı paylaşacaksın. Hazır mısın? O zaman başlayalım!

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

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1. Fortnite: Dans Ederek Hayatta Kal

1. Fortnite: Dans Ederek Hayatta Kal

Bir an olsun durmak yok! Fortnite, dünya genelindeki oyuncuları fırtına gibi sardı. Kendine has danslarıyla dikkat çeken bu oyun, hayatta kalma ve stratejiyi birleştiriyor. Adada son kalan sen ol!

2. League of Legends: Kahraman Olma Vakti

2. League of Legends: Kahraman Olma Vakti

Efsaneler arasında yerini almak için kılıcını kuşan. Dünya çapında milyonlarca oyuncu, her biri kendine özgü yeteneklere sahip kahramanlarla arenada mücadele ediyor. Takımınla birlikte zaferin tadını çıkar!

3. Minecraft: Blokların Gücü Adına!

3. Minecraft: Blokların Gücü Adına!

Hayal gücünün sınırlarını zorla! Minecraft, yaratıcılık ve hayatta kalma becerilerini bir araya getiriyor. Kendi dünyanı yaratmaya hazır mısın?

4. PUBG

4. PUBG

Gerçekçilik arayanların tercihi PUBG, hayatta kalma mücadelesini bir adım öteye taşıyor. Bir adada başlayan yolculuğun, zekice stratejiler ve keskin nişancılıkla devam ediyor.

5. Among Us

5. Among Us

Ekip çalışması hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı! Among Us, arkadaşlarınla güven testinden geçmeni sağlayacak. Ama dikkat et, aranızda bir hain var!

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6. Call of Duty: Modern Warfare – Savaşın Ortasında

6. Call of Duty: Modern Warfare – Savaşın Ortasında

Aksiyonun doruklarına ulaş! Call of Duty, gerçekçi savaş simülasyonuyla adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Cephede seni nelerin beklediğini keşfet.

7. Roblox: Sınırsız Evrenler

7. Roblox: Sınırsız Evrenler

Yaratıcılık diyarına hoş geldin! Roblox, kendi oyununu yaratmanı veya milyonlarca farklı oyunu deneyimlemeni sağlayacak bir platform.

8. Valorant: Nişancılıkta Yeni Çağ

8. Valorant: Nişancılıkta Yeni Çağ

Riot Games'in imzasını taşıyan bu FPS oyunu, strateji ve hızı bir araya getiriyor. Takımınla birlikte düşmanları alt etmeye hazır ol!

9. Apex Legends: Kahramanların Savaşı

9. Apex Legends: Kahramanların Savaşı

Hız, strateji ve aksiyon... Apex Legends, savaş royale türünü yeni bir seviyeye taşıyor. Özgün karakterler ve hikayelerle dolu bu evrende yerini al!

10. FIFA Serisi: Futbolun Dijital Hali

10. FIFA Serisi: Futbolun Dijital Hali

Gerçek futbol deneyimini evine taşı! Dünya çapında milyonlarca futbol fanatiği, FIFA serisiyle favori takımlarını zafere taşıyor.

Ve işte karşınızda, dünya çapında en çok oynanan oyunların sıralı listesi! Peki, sen bu oyunların hangilerinde ustalaştın? Yoksa hala denemek için bir nedenin mi yok? Oyun dünyasının kapıları sonuna kadar açık, hadi bakalım, maceraya atılma zamanı!

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