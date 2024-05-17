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Panathinaikos Ayrılığı Sonrası Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den Sitem Dolu Sözler!

Panathinaikos Ayrılığı Sonrası Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den Sitem Dolu Sözler!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.05.2024 - 16:03

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos’u çalıştıran Teknik Direktör Fatih Terim, görevinden ayrıldığını açıkladı. Kararın ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den sitem dolu paylaşım geldi.

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Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Yunan ekibindeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Yunan ekibindeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Terim, açıklamasında, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-25 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullandı.

Terim, açıklamasında, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-25 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullandı.

Flaş karar sonrasında Fatih Terim'in kızı Merve Terim, sosyal medya hesabından babasını gömleğini paylaştı ve tepki gösterdi.

Flaş karar sonrasında Fatih Terim'in kızı Merve Terim, sosyal medya hesabından babasını gömleğini paylaştı ve tepki gösterdi.

Merve Terim, paylaşımına "Ders alındı: Zaman ayırmaya bile değmeyen insanlar için bu kadar çabalamayı bırakın." notunu düştü.

Merve Terim, paylaşımına "Ders alındı: Zaman ayırmaya bile değmeyen insanlar için bu kadar çabalamayı bırakın." notunu düştü.
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