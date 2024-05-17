Kulüpte Görev Alacak mı? Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Seçimi Öncesinde Kritik Açıklama

'Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya Sportif direktörlük görevi alacağı haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebinide gayet iyi biliyorum!!! Benim, ne Sayın Aziz Yıldırım'ın Ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece FENERBAHÇEMİN yanında olduğum bilinmektedir. 💛💙 Sevgilerimle.'