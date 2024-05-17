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Kulüpte Görev Alacak mı? Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Seçimi Öncesinde Kritik Açıklama

Kulüpte Görev Alacak mı? Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Seçimi Öncesinde Kritik Açıklama

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.05.2024 - 13:55

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli kulübün yönetiminde olacağı iddialarına yanıt verdi. Dilmen, 'Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebini de gayet iyi biliyorum' dedi.

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Fenerbahçe'nin 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı.

Fenerbahçe'nin 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, resmi olarak başkanlığa aday olduğunu duyurduktan sonra gözler yönetim kurulu listelerine çevrildi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, resmi olarak başkanlığa aday olduğunu duyurduktan sonra gözler yönetim kurulu listelerine çevrildi.

Aziz Yıldırım, liste çalışmalarının devam ettiğini belirtirken Ali Koç'un Acun Ilıcalı'yı yönetime aldığı ifade edildi.

Aziz Yıldırım, liste çalışmalarının devam ettiğini belirtirken Ali Koç'un Acun Ilıcalı'yı yönetime aldığı ifade edildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Rıdvan Dilmen'den flaş bir açıklama geldi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Rıdvan Dilmen'den flaş bir açıklama geldi.

Dilmen, başkan kim olursa olsun kulüpte görev almayacağını duyurdu.

Dilmen, başkan kim olursa olsun kulüpte görev almayacağını duyurdu.
twitter.com

'Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya Sportif direktörlük görevi alacağı haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebinide gayet iyi biliyorum!!! Benim, ne Sayın Aziz Yıldırım'ın Ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece FENERBAHÇEMİN yanında olduğum bilinmektedir.   💛💙 Sevgilerimle.'

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