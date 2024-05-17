Kulüpte Görev Alacak mı? Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Seçimi Öncesinde Kritik Açıklama
Kulüpte Görev Alacak mı? Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Seçimi Öncesinde Kritik Açıklama
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli kulübün yönetiminde olacağı iddialarına yanıt verdi. Dilmen, 'Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebini de gayet iyi biliyorum' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe'nin 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım, resmi olarak başkanlığa aday olduğunu duyurduktan sonra gözler yönetim kurulu listelerine çevrildi.
Aziz Yıldırım, liste çalışmalarının devam ettiğini belirtirken Ali Koç'un Acun Ilıcalı'yı yönetime aldığı ifade edildi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Rıdvan Dilmen'den flaş bir açıklama geldi.
Dilmen, başkan kim olursa olsun kulüpte görev almayacağını duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.