Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yeni Yönetim Listesinde Acun Ilıcalı'ya Yer Verecek!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yeni Yönetim Listesinde Acun Ilıcalı'ya Yer Verecek!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını açıklamıştı. Koç'un yönetim listesine almayı planladığı Acun Ilıcalı’yla birkaç defa telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. (Sercan Hamzaoğlu)
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Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30 - 31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu, Başkan Ali Koç'un yeni yönetim listesi için Acun Ilıcalı ile birkaç defa telefonda görüştüğünü belirtti.
Hamzaoğlu, "Ali Koç, kulübün bütün iletişim ve medya işlerini Acun Ilıcalı’ya teslim etmek istiyor. Futbol takımının sorumluluğunun verilmesi de gündemde. Büyük bir olasılıkla Acun Ilıcalı, Ali Koç’un listesinde yer alacak." dedi.
Koç'un yönetiminde görmek istediği Hamdi Akın’la da fikir alışverişinin devam ettiği gelen bilgiler arasında.
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