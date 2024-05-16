Çok Enteresan Tercihler! Almanya EURO 2024 Geniş Kadrosunu Açıkladı
Çok Enteresan Tercihler! Almanya EURO 2024 Geniş Kadrosunu Açıkladı
Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın kararıyla Almanya'nın EURO 2024 geniş kadrosu açıklandı. Genç teknik adamın kadroya almadığı isimler dikkat çekti.
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14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek olan EURO 2024 için geri sayım sürüyor.
Liglerde sezon sonuna yaklaşılırken milli takım teknik direktörlerinin dev organizasyon için kadro tercihleri de netlik kazanmaya başladı.
Julian Nagelsmann'ın kararıyla Almanya, geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un yıldız futbolcularının olmaması dikkat çekti.
Borussia Dortmund'dan Brandt, Adeyemi, Süle ve Hummels, Bayern Münih'ten Goretzka, Gnabry ve Werner listede kendine yer bulamadı.
Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor. 👇
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