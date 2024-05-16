Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Çok Enteresan Tercihler! Almanya EURO 2024 Geniş Kadrosunu Açıkladı

Çok Enteresan Tercihler! Almanya EURO 2024 Geniş Kadrosunu Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 19:03

Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın kararıyla Almanya'nın EURO 2024 geniş kadrosu açıklandı. Genç teknik adamın kadroya almadığı isimler dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek olan EURO 2024 için geri sayım sürüyor.

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek olan EURO 2024 için geri sayım sürüyor.

Liglerde sezon sonuna yaklaşılırken milli takım teknik direktörlerinin dev organizasyon için kadro tercihleri de netlik kazanmaya başladı.

Liglerde sezon sonuna yaklaşılırken milli takım teknik direktörlerinin dev organizasyon için kadro tercihleri de netlik kazanmaya başladı.

Julian Nagelsmann'ın kararıyla Almanya, geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un yıldız futbolcularının olmaması dikkat çekti.

Julian Nagelsmann'ın kararıyla Almanya, geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un yıldız futbolcularının olmaması dikkat çekti.

Borussia Dortmund'dan Brandt, Adeyemi, Süle ve Hummels, Bayern Münih'ten Goretzka, Gnabry ve Werner listede kendine yer bulamadı.

Borussia Dortmund'dan Brandt, Adeyemi, Süle ve Hummels, Bayern Münih'ten Goretzka, Gnabry ve Werner listede kendine yer bulamadı.

Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor. 👇

Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor. 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın