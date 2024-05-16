Bordeaux Teknik Direktörü Albert Riera Taraftarların İstifa Baskısında Süper Lig'i İşaret Etti
Bordeaux Teknik Direktörü Albert Riera Taraftarların İstifa Baskısında Süper Lig'i İşaret Etti
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen, şu anda da Fransa Ligue 2 ekibi Bordeaux'un teknik direktörlük görevini üstlenen Alber Riera, taraftarların istifa etmesi yönündeki eleştirilerinde Türkiye'yi gündeme getirdi.
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2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Alber Riera, 12 Ekim 2023 tarihinde Fransa Ligue 2 takımı Bordeaux'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.
İspanyol teknik adam, sezonun bitimiyle takımdaki geleceğine ve istifa haberlerine dair konuştu.
42 yaşındaki çalıştırıcı, "İstifa et lafları artık beni etkilemiyor. Siz bir de Türkiye'yi görün. Galatasaray'da daha kötülerini yaşadım." dedi.
Lacivert-beyazlılarla bu sezon 27 maça çıkan Riera, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Takım, ligi 13. basamakta noktaladı.
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