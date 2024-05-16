Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Bordeaux Teknik Direktörü Albert Riera Taraftarların İstifa Baskısında Süper Lig'i İşaret Etti

Bordeaux Teknik Direktörü Albert Riera Taraftarların İstifa Baskısında Süper Lig'i İşaret Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 17:37

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen, şu anda da Fransa Ligue 2 ekibi Bordeaux'un teknik direktörlük görevini üstlenen Alber Riera, taraftarların istifa etmesi yönündeki eleştirilerinde Türkiye'yi gündeme getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Alber Riera, 12 Ekim 2023 tarihinde Fransa Ligue 2 takımı Bordeaux'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Alber Riera, 12 Ekim 2023 tarihinde Fransa Ligue 2 takımı Bordeaux'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

İspanyol teknik adam, sezonun bitimiyle takımdaki geleceğine ve istifa haberlerine dair konuştu.

İspanyol teknik adam, sezonun bitimiyle takımdaki geleceğine ve istifa haberlerine dair konuştu.

42 yaşındaki çalıştırıcı, "İstifa et lafları artık beni etkilemiyor. Siz bir de Türkiye'yi görün. Galatasaray'da daha kötülerini yaşadım." dedi.

42 yaşındaki çalıştırıcı, "İstifa et lafları artık beni etkilemiyor. Siz bir de Türkiye'yi görün. Galatasaray'da daha kötülerini yaşadım." dedi.

Lacivert-beyazlılarla bu sezon 27 maça çıkan Riera, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Takım, ligi 13. basamakta noktaladı.

Lacivert-beyazlılarla bu sezon 27 maça çıkan Riera, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Takım, ligi 13. basamakta noktaladı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın