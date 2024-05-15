Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Premier Lig Kulüpleri Gelecek Sezon VAR Uygulamasını Kaldırmak İçin Oylama Yapacak!

Premier Lig Kulüpleri Gelecek Sezon VAR Uygulamasını Kaldırmak İçin Oylama Yapacak!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
15.05.2024 - 20:37

Dünya futbolunda bir devrim niteliği taşıyan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması, gelecek sezon İngiltere'de kullanılmayabilir. Kulüplerin sistemin devam edip etmemesi konusunda önümüzdeki ay oylama gideceği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

The Athletic'in haberine göre Premier Lig kulüpleri, gelecek sezon VAR sisteminin devam edip etmemesi konusunda bir araya gelecek.

The Athletic'in haberine göre Premier Lig kulüpleri, gelecek sezon VAR sisteminin devam edip etmemesi konusunda bir araya gelecek.

Uygulamaya devam edilip edilmeyeceğine dair karar, kulüplerin oylarıyla belirlenecek.

Uygulamaya devam edilip edilmeyeceğine dair karar, kulüplerin oylarıyla belirlenecek.

Lig yönetimi, uygulamanın devam etmesini istese de tüm kulüpler aynı fikirde değil.

Lig yönetimi, uygulamanın devam etmesini istese de tüm kulüpler aynı fikirde değil.

VAR'a rağmen hataların devam etmesi ve kararların objektiflikten uzaklaşmaya başlaması nedeniyle kulüpler, sistemin kaldırılmasına daha sıcak bakıyor.

VAR'a rağmen hataların devam etmesi ve kararların objektiflikten uzaklaşmaya başlaması nedeniyle kulüpler, sistemin kaldırılmasına daha sıcak bakıyor.

Sizce VAR uygulaması kaldırılmalı mı?

Sizce VAR uygulaması kaldırılmalı mı?

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın