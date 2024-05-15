Premier Lig Kulüpleri Gelecek Sezon VAR Uygulamasını Kaldırmak İçin Oylama Yapacak!
Premier Lig Kulüpleri Gelecek Sezon VAR Uygulamasını Kaldırmak İçin Oylama Yapacak!
Dünya futbolunda bir devrim niteliği taşıyan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması, gelecek sezon İngiltere'de kullanılmayabilir. Kulüplerin sistemin devam edip etmemesi konusunda önümüzdeki ay oylama gideceği belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
The Athletic'in haberine göre Premier Lig kulüpleri, gelecek sezon VAR sisteminin devam edip etmemesi konusunda bir araya gelecek.
Uygulamaya devam edilip edilmeyeceğine dair karar, kulüplerin oylarıyla belirlenecek.
Lig yönetimi, uygulamanın devam etmesini istese de tüm kulüpler aynı fikirde değil.
VAR'a rağmen hataların devam etmesi ve kararların objektiflikten uzaklaşmaya başlaması nedeniyle kulüpler, sistemin kaldırılmasına daha sıcak bakıyor.
Sizce VAR uygulaması kaldırılmalı mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın