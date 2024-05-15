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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Tarihe Geçecek Jose Mourinho Teklifi!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Tarihe Geçecek Jose Mourinho Teklifi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
15.05.2024 - 16:25

Fenerbahçe'nin 30-31 Mayıs'ta yapılması planlanan, çoğunluk sağlanmaması durumunda 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, teknik direktör adayı Mourinho ile ilgili Ali Koç ve yönetimine seslendi.

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Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ifade etmişti.

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ifade etmişti.
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Yıldırım, Portekizli teknik adam ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken mevcut yönetime flaş bir çağrı geldi.

Yıldırım, Portekizli teknik adam ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken mevcut yönetime flaş bir çağrı geldi.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, "Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, "Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ilgili sözlerinin tamamı 👇

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ilgili sözlerinin tamamı 👇

'Mourinho'yla 2 saat görüştük. O anlattı, biz anlattık. Sonrasında görüşmeleri menajeriyle ilerleteceğiz. Biz hiç para konuşmadık kendisiyle. Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek. Mourinho, Suudi Arabistan'a gitmiyor. Gitseydi daha önce giderdi. Paraya ihtiyacı yok. Roberto Carlos geldi buraya 'Biz Avrupa'da final oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon da oluruz.' dedi. Bunu bütün oyunculara aşıladı. Herkeste bir hava oluştu. Inter, PSV, Sevilla, Chelsea maçları böyle oynandı. Fenerbahçe'nin takımı iyi ama başına güçlendirecek insanlar lazım. Parasal olarak da sıkıntımız yok. 9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorlarsa, divan kurulu başkanımız Şekip Mosturoğlu'na rica edeceğim, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum.'

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