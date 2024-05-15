Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Tarihe Geçecek Jose Mourinho Teklifi!

'Mourinho'yla 2 saat görüştük. O anlattı, biz anlattık. Sonrasında görüşmeleri menajeriyle ilerleteceğiz. Biz hiç para konuşmadık kendisiyle. Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek. Mourinho, Suudi Arabistan'a gitmiyor. Gitseydi daha önce giderdi. Paraya ihtiyacı yok. Roberto Carlos geldi buraya 'Biz Avrupa'da final oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon da oluruz.' dedi. Bunu bütün oyunculara aşıladı. Herkeste bir hava oluştu. Inter, PSV, Sevilla, Chelsea maçları böyle oynandı. Fenerbahçe'nin takımı iyi ama başına güçlendirecek insanlar lazım. Parasal olarak da sıkıntımız yok. 9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorlarsa, divan kurulu başkanımız Şekip Mosturoğlu'na rica edeceğim, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum.'