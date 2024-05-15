Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Tarihe Geçecek Jose Mourinho Teklifi!
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Tarihe Geçecek Jose Mourinho Teklifi!
Fenerbahçe'nin 30-31 Mayıs'ta yapılması planlanan, çoğunluk sağlanmaması durumunda 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, teknik direktör adayı Mourinho ile ilgili Ali Koç ve yönetimine seslendi.
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Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ifade etmişti.
Yıldırım, Portekizli teknik adam ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken mevcut yönetime flaş bir çağrı geldi.
Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, "Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.
Aziz Yıldırım'ın Mourinho ilgili sözlerinin tamamı 👇
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