Görüş Bildir
Haberler
Spor
Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısında Güldüren Anlar: "Atçı Naber?"

Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısında Güldüren Anlar: "Atçı Naber?"

Aziz Yıldırım
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 15:04

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye yeniden başkan adayı olduğunu açıkladığı basın toplantısında espirileriyle de oldukça konuşuldu.  

Aziz Yıldırım, kendisine soru sormak için söz alan spor muhabiri Sezgin Gelmez'e 'Naber atçı? Atçı bu. Hep oyun oynuyor” diye takıldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe'ye yeniden başkan adayı olduğunu duyuran Aziz Yıldırım'la yakın zamanda Beyaz TV ile yollarını ayıran muhabir Sezgin Gelmez arasında basın toplantısında oldukça ilginç anlar yaşandı.

Fenerbahçe'ye yeniden başkan adayı olduğunu duyuran Aziz Yıldırım'la yakın zamanda Beyaz TV ile yollarını ayıran muhabir Sezgin Gelmez arasında basın toplantısında oldukça ilginç anlar yaşandı.

Sezgin Gelmez, “Beyaz Futbol” ve “Derin Futbol” adlı programlardan bilinen bir isim.

Aziz Yıldırım, kendisine soru sormak için söz alan Sezgin Gelmez'e "Naber atçı? Atçı bu. Hep oyun oynuyor” diye seslenince ortaya ilginç anlar çıktı.

Aziz Yıldırım, kendisine soru sormak için söz alan Sezgin Gelmez'e "Naber atçı? Atçı bu. Hep oyun oynuyor” diye seslenince ortaya ilginç anlar çıktı.

Sezgin Gelmez bunun üzerine "Başkanım konuşmuştuk, siz de çok oynamıştınız" karşılığını verince Aziz Yıldırım hiç at yarışı oynamadığını sahip olduğu yarış atlarından da büyük zarar ettiğini dile getirdi.

Sezgin Gelmez bunun üzerine "Başkanım konuşmuştuk, siz de çok oynamıştınız" karşılığını verince Aziz Yıldırım hiç at yarışı oynamadığını sahip olduğu yarış atlarından da büyük zarar ettiğini dile getirdi.

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı: 

'Ben hayatımda hiç at yarışı oynamadım. Atlarım oldu. Türkiye'nin en iyi atları bendeydi. Bir tanesini aldım, bana 600 bin pound'a patladı. Hiçbir şey de getirmedi.'

Aziz Yıldırım'ın muhabir Sezgin Gelmez'e takıldığı anlar 👇

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısındaki açıklamalarının tamamı 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın