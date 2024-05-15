Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısında Güldüren Anlar: "Atçı Naber?"
Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısında Güldüren Anlar: "Atçı Naber?"
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye yeniden başkan adayı olduğunu açıkladığı basın toplantısında espirileriyle de oldukça konuşuldu.
Aziz Yıldırım, kendisine soru sormak için söz alan spor muhabiri Sezgin Gelmez'e 'Naber atçı? Atçı bu. Hep oyun oynuyor” diye takıldı.
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Fenerbahçe'ye yeniden başkan adayı olduğunu duyuran Aziz Yıldırım'la yakın zamanda Beyaz TV ile yollarını ayıran muhabir Sezgin Gelmez arasında basın toplantısında oldukça ilginç anlar yaşandı.
Aziz Yıldırım, kendisine soru sormak için söz alan Sezgin Gelmez'e "Naber atçı? Atçı bu. Hep oyun oynuyor” diye seslenince ortaya ilginç anlar çıktı.
Sezgin Gelmez bunun üzerine "Başkanım konuşmuştuk, siz de çok oynamıştınız" karşılığını verince Aziz Yıldırım hiç at yarışı oynamadığını sahip olduğu yarış atlarından da büyük zarar ettiğini dile getirdi.
Aziz Yıldırım'ın muhabir Sezgin Gelmez'e takıldığı anlar 👇
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