Yalan Haber Servis Ettirmiş! Giresunspor Senegalli Futbolcu Senghor Faustin Olayının Perde Arkasını Açıkladı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bazı basın yayın organlarında profesyonel futbolcu Faustin Senghor ile ilgili çıkan ve kulübümüze mesnetsiz suçlamalar yönelten haberlerle ilgili olarak açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bir önceki yönetim döneminde 250.000 Euro bonservis bedeli ile FC Shkupi kulübünden transfer edilen ve Giresunspor formasıyla bu sezon mücadele ettiğimiz ligde bir müsabakası dahi olmayan bahsi geçen oyuncu yaşadığı ağır iki sakatlık sonrası kulübümüz tarafından ameliyat ettirilmiş, akabinde yine sağlık ekibimiz tarafından tedavisi yapılmıştır.

Oyuncu kulüp tesislerimizde diğer oyuncularımıza aynı şartlarda konaklamış, beslenmesi ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmadığı gibi aksine tesis personellerimiz tarafından özel ilgiyle muamele görmüştür. Oyuncu aylar önce fesih hakkı kazanmasına rağmen tedavisi devam ettiği için tesisten ayrılması kendisinden istenmemiş, önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz ligde yabancı oyuncu oynatılamayacağı kuralına rağmen kulüp fizyoterapistlerimiz eşliğinde tedavisine ve antrenmanlarına tesislerimizde devam etmiştir.

Ligin tamamlanmasının ardından oyuncuya ülkesine gidebilmesi için kulübümüz tarafından uçak bileti temin edileceği, yol masrafları için belirli bir ödeme yapılacağı kendisine iletilmiş ancak oyuncu sezondaki tüm alacaklarını almadan ayrılmayacağını ifade etmiş, akabinde menajerleri vasıtasıyla gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan haberleri basına servis ettirmiştir.

Konunun takdirini spor kamuoyuna bırakıyoruz. Saygılarımızla.'