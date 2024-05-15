Yalan Haber Servis Ettirmiş! Giresunspor Senegalli Futbolcu Senghor Faustin Olayının Perde Arkasını Açıkladı
Yalan Haber Servis Ettirmiş! Giresunspor Senegalli Futbolcu Senghor Faustin Olayının Perde Arkasını Açıkladı
Giresunspor Kulübü, futbolcusu Senghor Faustin hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Senagalli oyuncun kendilerine yönelik yaptığı suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.
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2022-2023 sezonunun başında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi’den Giresunspor'a transfer olan Faustin Senghor hakkında şok edici bir iddia ortaya atılmıştı.
Senghor Faustin'in tesiste yaşadığı, iki yıldır maaş almadığı, kulüpte yemek çıkmadığı için üniversite öğrencileri ile ortaklaşa yemek yediği, parası olmadığı için ülkesine gidemediği ve sakatlığında tedavisini Giresunspor'un üstlenmediği ifade edilmişti.
Söylentilerin ardından bu sezon TFF 1. Lig'e veda eden Karadeniz ekibinden açıklama geldi.
Yeşil-beyazlı kulüp, Senghor'un menajeri vasıtasıyla gerçekliği olmayan haberleri basına servis ettirdiğini bildirdi.
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