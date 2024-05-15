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Yalan Haber Servis Ettirmiş! Giresunspor Senegalli Futbolcu Senghor Faustin Olayının Perde Arkasını Açıkladı

Yalan Haber Servis Ettirmiş! Giresunspor Senegalli Futbolcu Senghor Faustin Olayının Perde Arkasını Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
15.05.2024 - 17:25

Giresunspor Kulübü, futbolcusu Senghor Faustin hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Senagalli oyuncun kendilerine yönelik yaptığı suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

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2022-2023 sezonunun başında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi’den Giresunspor'a transfer olan Faustin Senghor hakkında şok edici bir iddia ortaya atılmıştı.

2022-2023 sezonunun başında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi’den Giresunspor'a transfer olan Faustin Senghor hakkında şok edici bir iddia ortaya atılmıştı.

Senghor Faustin'in tesiste yaşadığı, iki yıldır maaş almadığı, kulüpte yemek çıkmadığı için üniversite öğrencileri ile ortaklaşa yemek yediği, parası olmadığı için ülkesine gidemediği ve sakatlığında tedavisini Giresunspor'un üstlenmediği ifade edilmişti.

Senghor Faustin'in tesiste yaşadığı, iki yıldır maaş almadığı, kulüpte yemek çıkmadığı için üniversite öğrencileri ile ortaklaşa yemek yediği, parası olmadığı için ülkesine gidemediği ve sakatlığında tedavisini Giresunspor'un üstlenmediği ifade edilmişti.

Söylentilerin ardından bu sezon TFF 1. Lig'e veda eden Karadeniz ekibinden açıklama geldi.

Söylentilerin ardından bu sezon TFF 1. Lig'e veda eden Karadeniz ekibinden açıklama geldi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Senghor'un menajeri vasıtasıyla gerçekliği olmayan haberleri basına servis ettirdiğini bildirdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Senghor'un menajeri vasıtasıyla gerçekliği olmayan haberleri basına servis ettirdiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

'Bazı basın yayın organlarında profesyonel futbolcu Faustin Senghor ile ilgili çıkan ve kulübümüze mesnetsiz suçlamalar yönelten haberlerle ilgili olarak açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bir önceki yönetim döneminde 250.000 Euro bonservis bedeli ile FC Shkupi kulübünden transfer edilen ve Giresunspor formasıyla bu sezon mücadele ettiğimiz ligde bir müsabakası dahi olmayan bahsi geçen oyuncu yaşadığı ağır iki sakatlık sonrası kulübümüz tarafından ameliyat ettirilmiş, akabinde yine sağlık ekibimiz tarafından tedavisi yapılmıştır.

Oyuncu kulüp tesislerimizde diğer oyuncularımıza aynı şartlarda konaklamış, beslenmesi ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmadığı gibi aksine tesis personellerimiz tarafından özel ilgiyle muamele görmüştür. Oyuncu aylar önce fesih hakkı kazanmasına rağmen tedavisi devam ettiği için tesisten ayrılması kendisinden istenmemiş, önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz ligde yabancı oyuncu oynatılamayacağı kuralına rağmen kulüp fizyoterapistlerimiz eşliğinde tedavisine ve antrenmanlarına tesislerimizde devam etmiştir.

Ligin tamamlanmasının ardından oyuncuya ülkesine gidebilmesi için kulübümüz tarafından uçak bileti temin edileceği, yol masrafları için belirli bir ödeme yapılacağı kendisine iletilmiş ancak oyuncu sezondaki tüm alacaklarını almadan ayrılmayacağını ifade etmiş, akabinde menajerleri vasıtasıyla gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan haberleri basına servis ettirmiştir.

Konunun takdirini spor kamuoyuna bırakıyoruz. Saygılarımızla.'

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