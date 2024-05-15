Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Bruno Alves Mourinho'ya Sarı-Lacivertli Kulübü Anlattı!
Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Bruno Alves Mourinho'ya Sarı-Lacivertli Kulübü Anlattı!
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin eski futbolcu Bruno Alves'ten kulüp hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Alves, Mourinho'ya deneyimlerinden bahsetti.
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Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım, "Mourinho ile şartlarda anlaşırsak gelecek." açıklamasında bulunmuştu.
Sabah'ın haberine göre Mourinho, sarı-lacivertli kulüp hakkında bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli stoper Bruno Alves'ten bilgi aldı.
Alves'in taraftarlardan övgüyle bahsettiği ve Mourinho'ya "Sana heyecanı iliklerine kadar hissettirirler. Sevgiyi de eleştiriyi de en yoğun şekilde görürsün." dediği belirtildi.
Portekizli futbolcu açıklamaları şöyle: "Kazandığın tüm şampiyonlukları unut. Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan bu taraftara kupa hediye ettiğin zaman ortaya çıkacak coşkuyu anlatacak kelime bile bulamıyorum.
Bugüne kadar ben ne yaşamışım" diyebilirsin. Senin gibi başarı odaklı bir teknik adam için Fenerbahçe çalışılacak en ideal kulüp olur."
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