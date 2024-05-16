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Galatasaray , Fenerbahçe
Heyecanla Beklenen Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Heyecanla Beklenen Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 16:51

Trendyol Süper Lig’de pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek isim belli oldu. Dev karşılaşmada Arda Kardeşler'e görev verildi. MHK, atamanın dijital değil manuel olarak yapıldığını belirtti.

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü saat 19.00’da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü saat 19.00’da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.

Kardeşler, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi de yönetmiş, mücadele başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

Kardeşler, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi de yönetmiş, mücadele başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

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