Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Karaborsa Bilet Çılgınlığı: 750 Bin Lira İsteniyor

Süper Lig’de şampiyonun belli olabileceği Galatasaray-Fenerbahçe maçının karaborsa bilet fiyatları çıldırmış durumda. Sezon başında satılan çok sayıdaki kombine bilet nedeniyle satışa az bilet çıkarken, bir sitede VİP tribün bileti için 750 bin lira istendiği ortaya çıktı.