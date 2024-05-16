Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Karaborsa Bilet Çılgınlığı: 750 Bin Lira İsteniyor
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Karaborsa Bilet Çılgınlığı: 750 Bin Lira İsteniyor
Süper Lig’de şampiyonun belli olabileceği Galatasaray-Fenerbahçe maçının karaborsa bilet fiyatları çıldırmış durumda. Sezon başında satılan çok sayıdaki kombine bilet nedeniyle satışa az bilet çıkarken, bir sitede VİP tribün bileti için 750 bin lira istendiği ortaya çıktı.
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Galatasaray, 20 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Sarı-kırmızılar, bu maçtan 1 puan alması durumunda dahi şampiyonluğu garantileyecek. Fenerbahçe ise kazanarak şampiyonluk iddiasını son maça bırakmaya çalışacak.
Bu tarihi maçı tribünden takip etmek isteyenlere ise kötü bir haberimiz var. Karaborsada satılan maç bilet fiyatları çıldırmış durumda.
30 bin liraya satışa çıkan VİP koltuklar, karaborsada 200 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Hatta bir sitede VİP bilete 750 bin lira isteyen bile var.
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Ayrıca kale arkası tribünlerde de fiyatlar uçmuş durumda. Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan tribünün bilet fiyatı ise 16 bin 900 lira olduğu görüldü.
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