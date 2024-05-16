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Şampiyonluğu Kaybeden Panathinaikos'ta Fatih Terim ile Yollar Ayrılabilir!

Şampiyonluğu Kaybeden Panathinaikos'ta Fatih Terim ile Yollar Ayrılabilir!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 18:13

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, PAOK'a mağlup olarak şampiyonluk umudunu yitirdi. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

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Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a karşı aldığı 4-1'lik mağlubiyetle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a karşı aldığı 4-1'lik mağlubiyetle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bu sonuç, takımın şampiyonluk şanslarını zora sokarken Avrupa kupalarına katılma şansını da riske attı.

Bu sonuç, takımın şampiyonluk şanslarını zora sokarken Avrupa kupalarına katılma şansını da riske attı.

Taraftarlar, takımın performansıyla birlikte teknik direktör Fatih Terim'in de geleceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Taraftarlar, takımın performansıyla birlikte teknik direktör Fatih Terim'in de geleceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Gözler, yönetimine çevrilmiş durumdayken Yağız Sabuncuoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.

Gözler, yönetimine çevrilmiş durumdayken Yağız Sabuncuoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.

Sabuncuoğlu, "Ayrılık çok yakın!" dedi. 👇

Sabuncuoğlu, "Ayrılık çok yakın!" dedi. 👇
twitter.com
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Terim, maç sonunda yaptığı açıklamada sezonun sonunda "Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

Terim, maç sonunda yaptığı açıklamada sezonun sonunda "Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

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