Şampiyonluğu Kaybeden Panathinaikos'ta Fatih Terim ile Yollar Ayrılabilir!

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, PAOK'a mağlup olarak şampiyonluk umudunu yitirdi. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim ile yolların ayrılacağı iddia edildi.