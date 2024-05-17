Sezon Bitmeden Başladılar! Arsenal Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Çaldı
Sezon Bitmeden Başladılar! Arsenal Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Çaldı
Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in Arda Güler için yaptığı dev teklifi reddetti. Son haftalara damga vuran milli futbolcu için transfer sezonu erken başladı.
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Eflatun-beyazlı formayla çıktığı son iki maçta iki gol atan Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı.
Fichajes'te yer alan habere göre Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, genç futbolcu için Real Madrid'in kapısını çaldı.
İngiliz temsilcisinin Arda için 45 milyon euroyu gözden çıkardığı fakat Real Madrid'in bu teklifi reddettiği ifade edildi.
Teknik direktör Carlo Ancelotti, mayıs ayının başında "Arda, gelecek sene kesinlikle burada olacak." demişti.
19 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında bonuslarla birlikte 30 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer edilmişti.
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2. gol attı böyle oluyor,birde tam sezon oynasa var ya bir ritmini bulsa hepsinin gözlerinin yaşını akıtır.Helal sana çocuk çok sovuyorum sanada ama işte sen... Devamını Gör
Gururumuz Allah yolunu ve bahtını açık etsin çok iyi futbolcu maşallah..