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Açıklamaları Gündem Olmuştu! Fenerbahçe'den Merih Demiral'a Sürpriz Hediye

Açıklamaları Gündem Olmuştu! Fenerbahçe'den Merih Demiral'a Sürpriz Hediye

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 23:48

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen şu anda da kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, sarı-lacivertli kulübü hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Trt Spor'a açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Fenerbahçe kalbimde çok büyük bir yara" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Trt Spor'a açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Fenerbahçe kalbimde çok büyük bir yara" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Milli futbolcu, sarı-lacivertli kulüp için "İçimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım." demişti.

Milli futbolcu, sarı-lacivertli kulüp için "İçimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım." demişti.

26 yaşındaki defansın bu sözlerinin ardından Fenerbahçe'den kendisine hediye geldi.

26 yaşındaki defansın bu sözlerinin ardından Fenerbahçe'den kendisine hediye geldi.

Başarılı futbolcuya bir not ve forma gönderildi.

Başarılı futbolcuya bir not ve forma gönderildi.

Notta şu ifadeler yer aldı 👇

Notta şu ifadeler yer aldı 👇

'Sevgili Merih Demiral,

TRT Spor kanalına verdiğin röportajı takip ettik. Burada dile getirdiğin sözlerin üzerine sana ulaşmak, Fenerbahçe hikayeni anlattığın 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik;

Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur.

Fenerbahçemizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz.

Sana gönderdiğimiz Çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun.'

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Demiral da formayı giyerek eski kulübüne teşekkür etti 👇

Demiral da formayı giyerek eski kulübüne teşekkür etti 👇
twitter.com

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