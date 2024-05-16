Açıklamaları Gündem Olmuştu! Fenerbahçe'den Merih Demiral'a Sürpriz Hediye

'Sevgili Merih Demiral,

TRT Spor kanalına verdiğin röportajı takip ettik. Burada dile getirdiğin sözlerin üzerine sana ulaşmak, Fenerbahçe hikayeni anlattığın 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik;

Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur.

Fenerbahçemizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz.

Sana gönderdiğimiz Çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun.'