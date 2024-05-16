Açıklamaları Gündem Olmuştu! Fenerbahçe'den Merih Demiral'a Sürpriz Hediye
Açıklamaları Gündem Olmuştu! Fenerbahçe'den Merih Demiral'a Sürpriz Hediye
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen şu anda da kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, sarı-lacivertli kulübü hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde Trt Spor'a açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Fenerbahçe kalbimde çok büyük bir yara" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Milli futbolcu, sarı-lacivertli kulüp için "İçimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım." demişti.
26 yaşındaki defansın bu sözlerinin ardından Fenerbahçe'den kendisine hediye geldi.
Başarılı futbolcuya bir not ve forma gönderildi.
Notta şu ifadeler yer aldı 👇
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Demiral da formayı giyerek eski kulübüne teşekkür etti 👇
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