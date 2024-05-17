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Berkan Kutlu Karagümrük Maçındaki Gol Sevincinin Ne Anlama Geldiğini Paylaştı!

Berkan Kutlu Karagümrük Maçındaki Gol Sevincinin Ne Anlama Geldiğini Paylaştı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.05.2024 - 10:21

Karagümrük deplasmanında kaydettiği golle Galatasaray'a hayat veren Berkan Kutlu, gol sevincinde kramponlarına su dökmüştü. 26 yaşındaki futbolcu, o anla ilgili olarak Galatasaray Youtube Katıl'a özel açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Karagümrük deplasmanına çıkmıştı.

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Karagümrük deplasmanına çıkmıştı.

Sarı-kırmızılılar, büyük heyecan sahne olan mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar, büyük heyecan sahne olan mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.

Şampiyonluk yolundaki kritik üç puanı getiren golü, 90. dakikada Berkan Kutlu kaydetmişti.

Şampiyonluk yolundaki kritik üç puanı getiren golü, 90. dakikada Berkan Kutlu kaydetmişti.

Bu sezonki ilk golüne imza atan orta saha, gol sevincinde kramponlarına su dökmüştü.

Bu sezonki ilk golüne imza atan orta saha, gol sevincinde kramponlarına su dökmüştü.

Kutlu, gol sevincinin ne anlama geldiğini paylaştı. 👇🏻

Kutlu, gol sevincinin ne anlama geldiğini paylaştı. 👇🏻

'Basketbolcular kritik bir sayı atınca 'Hot hands' sevinçleri yapıyorlar. Benim de aklıma o geldi. Yapmak istediğim şey de suyu ayağıma döküp 'Yanıyor' mesajı vermekti. Komik bir anı oldu.'

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