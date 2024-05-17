Berkan Kutlu Karagümrük Maçındaki Gol Sevincinin Ne Anlama Geldiğini Paylaştı!
Berkan Kutlu Karagümrük Maçındaki Gol Sevincinin Ne Anlama Geldiğini Paylaştı!
Karagümrük deplasmanında kaydettiği golle Galatasaray'a hayat veren Berkan Kutlu, gol sevincinde kramponlarına su dökmüştü. 26 yaşındaki futbolcu, o anla ilgili olarak Galatasaray Youtube Katıl'a özel açıklamalarda bulundu.
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Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Karagümrük deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-kırmızılılar, büyük heyecan sahne olan mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.
Şampiyonluk yolundaki kritik üç puanı getiren golü, 90. dakikada Berkan Kutlu kaydetmişti.
Bu sezonki ilk golüne imza atan orta saha, gol sevincinde kramponlarına su dökmüştü.
Kutlu, gol sevincinin ne anlama geldiğini paylaştı. 👇🏻
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