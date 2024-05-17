Fatih Terim Panathinaikos'tan Ayrıldığını Duyurdu! Başkanla Görüşme Olumsuz Sonuçlandı
Fatih Terim Panathinaikos'tan Ayrıldığını Duyurdu! Başkanla Görüşme Olumsuz Sonuçlandı
Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, görevinden ayrıldığını açıkladı.
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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda PAOK’a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi.
Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, alınan kötü sonuçların ardından Terim ile görüşme kararı almıştı. Görüşmeden ayrılık çıktı.
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