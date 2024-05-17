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Fatih Terim Panathinaikos'tan Ayrıldığını Duyurdu! Başkanla Görüşme Olumsuz Sonuçlandı

Fatih Terim Panathinaikos'tan Ayrıldığını Duyurdu! Başkanla Görüşme Olumsuz Sonuçlandı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.05.2024 - 09:49

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda PAOK’a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda PAOK’a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi.

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, alınan kötü sonuçların ardından Terim ile görüşme kararı almıştı. Görüşmeden ayrılık çıktı.

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, alınan kötü sonuçların ardından Terim ile görüşme kararı almıştı. Görüşmeden ayrılık çıktı.

Fatih Terim, Yunan ekibine veda ettiğini duyurdu 👇

Fatih Terim, Yunan ekibine veda ettiğini duyurdu 👇

'Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.'

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