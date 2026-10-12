Panamalı Fenomen Depremin Enkazı Önünde Çektirdiği Fotoğraflar Nedeniyle Tepki Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Panama'da 9 Ekim Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem bölgede yıkıma neden oldu. Depremin üzerinden iki gün geçmişken Panamalı sosyal medya fenomeni Gracie Bon, Instagram'da yıkılan yapıların önünde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Hesabını 11 milyondan fazla kişinin takip ettiği Bon, 11 Ekim Pazar günkü paylaşımına ülkesine destek mesajı ekledi; ancak kareler kısa sürede kullanıcıların hedefi oldu. Pek çok kişi, enkaz yığınlarının fotoğraf için fon olarak kullanıldığını savundu. Bon ise Instagram hikâyelerinden yaptığı açıklamada poz vermediğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Panama'da 7,7'lik deprem Veraguas, Herrera ve Los Santos eyaletlerinde hasara yol açtı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gracie Bon fotoğraflarını 11 Ekim Pazar günü paylaştı, yorumlar kısa sürede eleştiriye döndü
Bon, poz vermediğini ve bağış için bölgede bulunduğunu söyledi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın