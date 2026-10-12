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Panamalı Fenomen Depremin Enkazı Önünde Çektirdiği Fotoğraflar Nedeniyle Tepki Çekti

Panamalı Fenomen Depremin Enkazı Önünde Çektirdiği Fotoğraflar Nedeniyle Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 14:11
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Panama'da 9 Ekim Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem bölgede yıkıma neden oldu. Depremin üzerinden iki gün geçmişken Panamalı sosyal medya fenomeni Gracie Bon, Instagram'da yıkılan yapıların önünde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Hesabını 11 milyondan fazla kişinin takip ettiği Bon, 11 Ekim Pazar günkü paylaşımına ülkesine destek mesajı ekledi; ancak kareler kısa sürede kullanıcıların hedefi oldu. Pek çok kişi, enkaz yığınlarının fotoğraf için fon olarak kullanıldığını savundu. Bon ise Instagram hikâyelerinden yaptığı açıklamada poz vermediğini söyledi.

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Panama'da 7,7'lik deprem Veraguas, Herrera ve Los Santos eyaletlerinde hasara yol açtı

Panama'da 7,7'lik deprem Veraguas, Herrera ve Los Santos eyaletlerinde hasara yol açtı

Panama'da 9 Ekim Cuma günü yerel saatle öğle saatlerinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre merkez üssü, Herrera eyaletindeki Pitaloza Arriba'nın yaklaşık 10 kilometre güneybatısındaydı. Sarsıntı sırasında bazı binalar çöktü, sokaklar enkazla doldu ve bölge sakinleri evlerini tahliye etti. En çok hasar Veraguas, Herrera ve Los Santos eyaletlerinde görüldü; başkentte hasar bildirilmedi.

Yetkililer ulusal acil durum ilan etti. Okullar ve idari ofisler çalışmayı durdurdu, çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi; bunların arasında 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntı da vardı. Depremin ardından bazı ülkeler için tsunami uyarısı yapıldı, tehdit sonradan azaldı. İlk bilgilere göre depremde can kaybı yaşanmadı, ancak yaralılar ve evsiz kalanlar oldu.

Gracie Bon fotoğraflarını 11 Ekim Pazar günü paylaştı, yorumlar kısa sürede eleştiriye döndü

Gracie Bon fotoğraflarını 11 Ekim Pazar günü paylaştı, yorumlar kısa sürede eleştiriye döndü

Instagram'da 11 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Gracie Bon, 11 Ekim Pazar günü resmi hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı.

Paylaşımın ardından yorumlar kısa sürede eleştiriye döndü. Bir kullanıcı 'Başkasının felaketiyle poz vermek, şaka olmalı' dedi, bir diğeri Bon'un felaketi dikkat çekmek için kullandığını savundu. Eleştiriler yalnızca pozlarla sınırlı kalmadı: Bon'un deprem bölgesine götürdüğü yardım malzemelerinin alışveriş görüntülerini paylaşması ve profilini bağış kanallarını duyurmak için kullanması da tartışma konusu oldu.

Bon, poz vermediğini ve bağış için bölgede bulunduğunu söyledi

Bon, poz vermediğini ve bağış için bölgede bulunduğunu söyledi

Gracie Bon eleştirilere Instagram hikâyelerinden yanıt verdi. 'Poz vermiyorum, sadece paylaşımımın fotoğrafında görünüyorum' diyen Bon, bölgeye bağış yapmak için gittiğini ve fotoğraflarda yer almasının daha fazla kişiye ulaşmasını sağladığını savundu. Eleştirenlere kalplerinin hasarlı olduğunu söyleyen Bon, durumdan bir kuruş bile kazanç sağlamadığını da belirtti.

Yorumları görmezden gelip bağış göndermeye ve ülkesine yardım etmeye devam edeceğini söyleyen Bon, bazı haber kanallarının Panama'nın gerçek durumunu göstermediğini de ekledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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