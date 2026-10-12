Panamalı Fenomen Depremin Enkazı Önünde Çektirdiği Fotoğraflar Nedeniyle Tepki Çekti

Panama'da 9 Ekim Cuma günü yerel saatle öğle saatlerinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre merkez üssü, Herrera eyaletindeki Pitaloza Arriba'nın yaklaşık 10 kilometre güneybatısındaydı. Sarsıntı sırasında bazı binalar çöktü, sokaklar enkazla doldu ve bölge sakinleri evlerini tahliye etti. En çok hasar Veraguas, Herrera ve Los Santos eyaletlerinde görüldü; başkentte hasar bildirilmedi.

Yetkililer ulusal acil durum ilan etti. Okullar ve idari ofisler çalışmayı durdurdu, çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi; bunların arasında 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntı da vardı. Depremin ardından bazı ülkeler için tsunami uyarısı yapıldı, tehdit sonradan azaldı. İlk bilgilere göre depremde can kaybı yaşanmadı, ancak yaralılar ve evsiz kalanlar oldu.