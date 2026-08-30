Palmiye Şeklindeki Adaya 1,8 Milyon Metreküp Kum Taşıdılar: Bakımı Hala Bitmiyor

Dalgakıran adayı büyük dalgalardan korusa da deniz akıntıları kıyılardaki kumu zaman içinde taşımaya devam ediyor. Sahillerin daralmasını ve yapıların denize daha açık hâle gelmesini önlemek için belirli aralıklarla kum takviyesi yapılması gerekiyor. Bu nedenle inşaat tamamlanmış olsa da mühendislik çalışmaları sona ermiyor.

2023 yılında tamamlanan büyük bakım projesinde adanın gövdesi, yaprakları ve hilal bölümündeki sahiller yenilendi. Toplam 55 kilometrelik kıyı boyunca plaj seviyesi yaklaşık yarım metre yükseltildi. Çalışmalarda sahillere yaklaşık 1,8 milyon metreküp elenmiş deniz kumu yerleştirildi.

Erozyonu yavaşlatmak için kıyıya dik uzanan üç koruma yapısı da inşa edildi. Çalışmalar sırasında adanın artık tamamen yerleşime açılmış olması süreci zorlaştırdı. Kum taşıma ve kıyı düzenleme işlemlerinin otellerin, evlerin ve özel plajların bulunduğu alanlarda yürütülmesi gerekti.