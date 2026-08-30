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Palmiye Şeklindeki Adaya 1,8 Milyon Metreküp Kum Taşıdılar: Bakımı Hala Bitmiyor

Palmiye Şeklindeki Adaya 1,8 Milyon Metreküp Kum Taşıdılar: Bakımı Hala Bitmiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 11:10
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Dubai kıyısında palmiye biçiminde inşa edilen Palm Jumeirah, kente yaklaşık 70 kilometrelik yeni kıyı şeridi kazandırdı. Ancak denizin ortasına kum ve kayalarla yapılan adanın erozyona karşı sürekli korunması gerekiyor.

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Denizden yaklaşık 100 milyon metreküp kum çıkardılar

Denizden yaklaşık 100 milyon metreküp kum çıkardılar

Palm Jumeirah projesinin yapımına 2001 yılında başlandı. Basra Körfezi’ne doğru yaklaşık 5 kilometre uzanan yapay ada, 560 hektarlık alanı kaplıyor. Gövdesi, yaprakları ve çevresindeki hilal biçimli dalgakıranıyla yukarıdan bakıldığında palmiye ağacını andırıyor.

Adanın oluşturulmasında çöl kumu yerine deniz tabanından çıkarılan kireçtaşı kumu kullanıldı. Çöl kumunun pürüzsüz taneleri inşaat için yeterince güçlü bağ oluşturamadığından, kıyıdan yaklaşık 11 kilometre açıkta bulunan deniz kumu tercih edildi. Arazi kazanımında yaklaşık 100 milyon metreküp kum kullanıldı.

Palmiye şeklinin hatasız oluşturulabilmesi için kumun döküleceği noktalar uydu destekli konumlandırma sistemleriyle belirlendi. Dökülen kum, yapıların ağırlığını taşıyabilmesi için titreşimle sıkıştırıldı. Adanın çevresine dalgaları ve güçlü deniz akıntılarını kesmek amacıyla yaklaşık 11 kilometrelik koruyucu dalgakıran yapıldı.

Sahillere 1,8 milyon metreküp kum eklendi

Sahillere 1,8 milyon metreküp kum eklendi

Dalgakıran adayı büyük dalgalardan korusa da deniz akıntıları kıyılardaki kumu zaman içinde taşımaya devam ediyor. Sahillerin daralmasını ve yapıların denize daha açık hâle gelmesini önlemek için belirli aralıklarla kum takviyesi yapılması gerekiyor. Bu nedenle inşaat tamamlanmış olsa da mühendislik çalışmaları sona ermiyor.

2023 yılında tamamlanan büyük bakım projesinde adanın gövdesi, yaprakları ve hilal bölümündeki sahiller yenilendi. Toplam 55 kilometrelik kıyı boyunca plaj seviyesi yaklaşık yarım metre yükseltildi. Çalışmalarda sahillere yaklaşık 1,8 milyon metreküp elenmiş deniz kumu yerleştirildi.

Erozyonu yavaşlatmak için kıyıya dik uzanan üç koruma yapısı da inşa edildi. Çalışmalar sırasında adanın artık tamamen yerleşime açılmış olması süreci zorlaştırdı. Kum taşıma ve kıyı düzenleme işlemlerinin otellerin, evlerin ve özel plajların bulunduğu alanlarda yürütülmesi gerekti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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