Pakistan'a Giden Adama İki Semt Arasındaki Sınıfsal Uçurum Şoku: ''Çok Fakirlik Gördüm de Bu En Nirvanası''
Pakistan'a Giden Adama İki Semt Arasındaki Sınıfsal Uçurum Şoku: ''Çok Fakirlik Gördüm de Bu En Nirvanası''
Pakistan'ın sosyal ve ekonomik yapısını gözler önüne seren bir içerik üreticisi, ülkenin farklı bölgelerinde çektiği video ile dikkatleri üzerine çekti.
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Pakistan'da bu denli büyük bir sınıfsal ayrımın olabileceğini düşünür müydünüz? Videoda, zengin semtler ile fakir semtler arasındaki belirgin sınıfsal farklılıklar ve bu farklılıkların yaşam üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.
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Zengin semtlerde girişlerde bulunan kendince sıkı güvenlik önlemleri ile burada yaşayan halk diğer semtlerdeki insanların kendi mahallerine girmelerini önlüyor.
Sokaklarda neredeyse hiç çöp bulunmaması ve villalar ile müstakil yapıların bulunması, bu semtlerin ülkenin fakir semtlerine göre refah seviyesini ve yaşam kalitesini vurguluyor.
Diğer yandan, fakir semtlerde ise tam tersi bir tablo var. Sokaklar çöp yığınlarıyla dolu ve insanlar günlük yaşamlarını bu koşullar altında sürdürüyor.
Ne düşünüyorsunuz? Videoyu izleyip yorumlara yazabilirsiniz.
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