Hindistan Deneyimini Paylaşan Türk Gezgin Sokaklardaki Kapısız Tuvaletleri Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

Hayat tarzları ve özellikle de temizlik anlayışlarıyla sık sık tartışma konusu olan ülkelerden Hindistan, bu kez sokaklardaki kapısız tuvaletleriyle gündem oldu. Bir video içeriği üreticisi, Hindistan deneyimini kendi gözünden paylaştı ve bu video büyük yankı uyandırdı.

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