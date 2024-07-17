Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hindistan Deneyimini Paylaşan Türk Gezgin Sokaklardaki Kapısız Tuvaletleri Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

Hindistan Deneyimini Paylaşan Türk Gezgin Sokaklardaki Kapısız Tuvaletleri Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 16:44

Hayat tarzları ve özellikle de temizlik anlayışlarıyla sık sık tartışma konusu olan ülkelerden Hindistan, bu kez sokaklardaki kapısız tuvaletleriyle gündem oldu. Bir video içeriği üreticisi, Hindistan deneyimini kendi gözünden paylaştı ve bu video büyük yankı uyandırdı.

Kaynak

Hindistan, yemek kültürü ve günlük hayatlarındaki yaşam tarzlarıyla bizi sürekli hayrete düşürmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde de sokak lezzetlerini tadan bir grup Meksikalı hastanelik olmuştu.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu kez de Gürkan Özalp adlı gezginin ülkedeki umumi tuvaletleri kayda alarak Instagram hesabından paylaşması, ülkenin sokaklardaki hijyen sorunlarını bir kez daha ön plana çıkardı.

Bu kez de Gürkan Özalp adlı gezginin ülkedeki umumi tuvaletleri kayda alarak Instagram hesabından paylaşması, ülkenin sokaklardaki hijyen sorunlarını bir kez daha ön plana çıkardı.

Videoda görüldüğü üzere, insanlar işlek caddelerde bulunan kapısız umumi tuvaletlere rahatlıkla girip açık alanda tuvaletlerini yapabiliyor.👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

ilginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın