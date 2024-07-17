Hindistan Deneyimini Paylaşan Türk Gezgin Sokaklardaki Kapısız Tuvaletleri Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı
Hindistan Deneyimini Paylaşan Türk Gezgin Sokaklardaki Kapısız Tuvaletleri Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez de Gürkan Özalp adlı gezginin ülkedeki umumi tuvaletleri kayda alarak Instagram hesabından paylaşması, ülkenin sokaklardaki hijyen sorunlarını bir kez daha ön plana çıkardı.
Videoda görüldüğü üzere, insanlar işlek caddelerde bulunan kapısız umumi tuvaletlere rahatlıkla girip açık alanda tuvaletlerini yapabiliyor.👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın