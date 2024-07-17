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Düğününde Cinayetten Tutuklanan Gelin Kelepçeyle Selfie Çekmek İstedi

Düğününde Cinayetten Tutuklanan Gelin Kelepçeyle Selfie Çekmek İstedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.07.2024 - 12:03

Meksika'da belki de tarihin en ilginç düğünü yaşandı. Gelin, kendi düğünü esnasında cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Müstakbel koca ise polisten kaçtı. 

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Düğün, gelin ve damadın en büyülü günüdür, değil mi?

Düğün, gelin ve damadın en büyülü günüdür, değil mi?

Fakat bugüne kadar düğünlerde gerçekleşen birbirinden acayip olaylar duymuşsunuzdur. Bu olaylara bir yenisi daha Meksika'da eklendi.

Nancy Lizeth Rodriguez Guadarrama isimli kadın, kendi düğününde cinayet suçundan tutuklandı.

Nancy Lizeth Rodriguez Guadarrama isimli kadın, kendi düğününde cinayet suçundan tutuklandı.

Kilisedeyken polisler tarafından tutuklanan kadının, hemen Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldığı aktarıldı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında gözaltına alınan kadın, bu kez soygun ve cinayet suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Damat, polis baskını sırasında kiliseden kaçtı.

Damat, polis baskını sırasında kiliseden kaçtı.

Damat,  Meksika'nın Villa Guerrero kentinde arabasının içinde ölü bulundu. Arabanın üzerine 200'e yakın mermi sıkıldığı ortaya çıktı.

Gelin, 2022 yılının Mart ayında suç örgütüyle beraber büyük bir soyguna katılmıştı.

Gelin, 2022 yılının Mart ayında suç örgütüyle beraber büyük bir soyguna katılmıştı.

Öte yandan gelinin, kelepçeyle bir selfie çekmek istediği söylendi. 

Kaynak: T24

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