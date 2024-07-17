Düğününde Cinayetten Tutuklanan Gelin Kelepçeyle Selfie Çekmek İstedi
Düğününde Cinayetten Tutuklanan Gelin Kelepçeyle Selfie Çekmek İstedi
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Düğün, gelin ve damadın en büyülü günüdür, değil mi?
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Nancy Lizeth Rodriguez Guadarrama isimli kadın, kendi düğününde cinayet suçundan tutuklandı.
Damat, polis baskını sırasında kiliseden kaçtı.
Gelin, 2022 yılının Mart ayında suç örgütüyle beraber büyük bir soyguna katılmıştı.
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