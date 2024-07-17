Ölesiye İnandıkları Görüşlerini Paylaşan Kişilerin Çok Haklı Bulacağınız Fikirleri

Sosyal medya, herkesin görüşlerini özgürce paylaştığı bir yer. Tabii linç yemeyi göze alırsanız! Bu kez bir Twitter (X) kullanıcısı, insanlara 'ölesiye inandıkları' görüşlerini sordu. Gelen cevaplara bakalım sizler de hak verecek misiniz?

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