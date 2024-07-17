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Ölesiye İnandıkları Görüşlerini Paylaşan Kişilerin Çok Haklı Bulacağınız Fikirleri

Ölesiye İnandıkları Görüşlerini Paylaşan Kişilerin Çok Haklı Bulacağınız Fikirleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.07.2024 - 11:01

Sosyal medya, herkesin görüşlerini özgürce paylaştığı bir yer. Tabii linç yemeyi göze alırsanız! Bu kez bir Twitter (X) kullanıcısı, insanlara 'ölesiye inandıkları' görüşlerini sordu. Gelen cevaplara bakalım sizler de hak verecek misiniz?

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Bir sosyal medya kullanıcısı, insanlara "ölesiye inandıkları" fikirlerini sordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, insanlara "ölesiye inandıkları" fikirlerini sordu.

Ortaya birbirinden ilginç sonuçlar çıktı. Birçok kişinin verdiği cevaba beğeni yağarken kimileri de verdiği cevapla sınıfta kaldı!

Gelin bakalım, bu soruya ne gibi cevaplar geldi?

Gelin bakalım, bu soruya ne gibi cevaplar geldi?
twitter.com

"Kesinlikle HİÇBİR insan milyarder olmamalı."

"Kesinlikle HİÇBİR insan milyarder olmamalı."
twitter.com

"Kendisi ilgilenmediği sürece, kimse senin erkek arkadaşına bulaşmaz."

"Kendisi ilgilenmediği sürece, kimse senin erkek arkadaşına bulaşmaz."
twitter.com

"Ayrılmak istemediğiniz sürece, partnerinizin sizi aldattığını topluluk içerisinde ifşa etmeyin."

"Ayrılmak istemediğiniz sürece, partnerinizin sizi aldattığını topluluk içerisinde ifşa etmeyin."
twitter.com

'Bu sizi sadece bir palyaço gibi gösteriyor...'

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"Beş gün çalışıp iki gün dinlenmek, şimdiye kadar normalleştirilen en büyük dolandırıcılık"

"Beş gün çalışıp iki gün dinlenmek, şimdiye kadar normalleştirilen en büyük dolandırıcılık"
twitter.com

"15 yaşın altındaki çocukların ekran başında kalma süresinin/sosyal medyaya erişiminin çok sınırlı olması gerek"

"15 yaşın altındaki çocukların ekran başında kalma süresinin/sosyal medyaya erişiminin çok sınırlı olması gerek"
twitter.com

"İnsanlar umursuyor, ama kimse senin yükünü senin gibi taşıyacak kadar umursamıyor."

"İnsanlar umursuyor, ama kimse senin yükünü senin gibi taşıyacak kadar umursamıyor."
twitter.com

'Bu yüzden, siz kendi hayatınıza odaklanıp dua etmek varken, kendi hayatlarına odaklandıkları için insanlara kızmayı bırakın.'

"Akrepler en iyi burç!"

"Akrepler en iyi burç!"
twitter.com

İşte bu tartışma yaratır!

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