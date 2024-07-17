Ölesiye İnandıkları Görüşlerini Paylaşan Kişilerin Çok Haklı Bulacağınız Fikirleri
Ölesiye İnandıkları Görüşlerini Paylaşan Kişilerin Çok Haklı Bulacağınız Fikirleri
Sosyal medya, herkesin görüşlerini özgürce paylaştığı bir yer. Tabii linç yemeyi göze alırsanız! Bu kez bir Twitter (X) kullanıcısı, insanlara 'ölesiye inandıkları' görüşlerini sordu. Gelen cevaplara bakalım sizler de hak verecek misiniz?
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Bir sosyal medya kullanıcısı, insanlara "ölesiye inandıkları" fikirlerini sordu.
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Gelin bakalım, bu soruya ne gibi cevaplar geldi?
"Kesinlikle HİÇBİR insan milyarder olmamalı."
"Kendisi ilgilenmediği sürece, kimse senin erkek arkadaşına bulaşmaz."
"Ayrılmak istemediğiniz sürece, partnerinizin sizi aldattığını topluluk içerisinde ifşa etmeyin."
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"Beş gün çalışıp iki gün dinlenmek, şimdiye kadar normalleştirilen en büyük dolandırıcılık"
"15 yaşın altındaki çocukların ekran başında kalma süresinin/sosyal medyaya erişiminin çok sınırlı olması gerek"
"İnsanlar umursuyor, ama kimse senin yükünü senin gibi taşıyacak kadar umursamıyor."
"Akrepler en iyi burç!"
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