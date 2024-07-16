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Taşıyıcı Anne ve Biyolojik Anne Birlikte Hamilelik Çekimi Yaptırdı: Pozları Tepki Çekti

Taşıyıcı Anne ve Biyolojik Anne Birlikte Hamilelik Çekimi Yaptırdı: Pozları Tepki Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.07.2024 - 14:24

Sam adındaki bir TikTok kullanıcısı, taşıyıcı annelik sürecini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kocasından kendisinin hamilelik fotoğraflarını bebeğin biyolojik annesiyle beraber çekmesini isteyen Sam, o anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Fakat taşıyıcı ve biyolojik annenin bazı pozları, sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak: TikTok

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'We are Sam and Dan' adlı TikTok hesabında, taşıyıcı annelik sürecinden geçen Sam, hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor.

'We are Sam and Dan' adlı TikTok hesabında, taşıyıcı annelik sürecinden geçen Sam, hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor.

Taşıyıcı anne olan Sam, bir çiftin bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Sam'in eşi Dan ise ona hamilelik sürecinde yardımcı oluyor.

Sam, geçtiğimiz günlerde eşi Dan'den kendisinin ve bebeğin biyolojik annesinin hamilelik fotoğraflarını çekmesini istedi.

Sam, geçtiğimiz günlerde eşi Dan'den kendisinin ve bebeğin biyolojik annesinin hamilelik fotoğraflarını çekmesini istedi.

Dan, eşinin fotoğraflarını çekerken gölge oyunlarından yararlanarak bebeğin biyolojik annesini de fotoğraflara dahil etti.

Daha sonra iki kadın, birlikte samimi pozlar verdi.

Daha sonra iki kadın, birlikte samimi pozlar verdi.

Çiçeklerin de kullanılmasıyla ortaya güzel sonuçlar çıkmıştı.

Fakat daha sonraki pozlarda, taşıyıcı annenin yüzünün çiçeklerle kapatıldığı, yalnızca biyolojik annenin yüzünün göründüğü görüldü.

Fakat daha sonraki pozlarda, taşıyıcı annenin yüzünün çiçeklerle kapatıldığı, yalnızca biyolojik annenin yüzünün göründüğü görüldü.

Bu fotoğraflara ise sosyal medyadan tepki yağdı.

"Bu son derece insanlık dışı"

"Bu son derece insanlık dışı"
twitter.com
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twitter.com

"Beni taşıyıcı anneliğin etik olduğuna ikna edemezsiniz. Bu insanlık dışı."

"Beni taşıyıcı anneliğin etik olduğuna ikna edemezsiniz. Bu insanlık dışı."
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Yüzünü gösteren başka fotoğraflar da var ama tartışma yaratmak için bu fotoğrafı seçiyorsunuz"

"Yüzünü gösteren başka fotoğraflar da var ama tartışma yaratmak için bu fotoğrafı seçiyorsunuz"
twitter.com

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