Taşıyıcı Anne ve Biyolojik Anne Birlikte Hamilelik Çekimi Yaptırdı: Pozları Tepki Çekti
Taşıyıcı Anne ve Biyolojik Anne Birlikte Hamilelik Çekimi Yaptırdı: Pozları Tepki Çekti
Sam adındaki bir TikTok kullanıcısı, taşıyıcı annelik sürecini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kocasından kendisinin hamilelik fotoğraflarını bebeğin biyolojik annesiyle beraber çekmesini isteyen Sam, o anları da paylaşmayı ihmal etmedi.
Fakat taşıyıcı ve biyolojik annenin bazı pozları, sosyal medyada tepki çekti.
Kaynak: TikTok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'We are Sam and Dan' adlı TikTok hesabında, taşıyıcı annelik sürecinden geçen Sam, hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sam, geçtiğimiz günlerde eşi Dan'den kendisinin ve bebeğin biyolojik annesinin hamilelik fotoğraflarını çekmesini istedi.
Daha sonra iki kadın, birlikte samimi pozlar verdi.
Fakat daha sonraki pozlarda, taşıyıcı annenin yüzünün çiçeklerle kapatıldığı, yalnızca biyolojik annenin yüzünün göründüğü görüldü.
"Bu son derece insanlık dışı"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
"Beni taşıyıcı anneliğin etik olduğuna ikna edemezsiniz. Bu insanlık dışı."
👇🏻
"Yüzünü gösteren başka fotoğraflar da var ama tartışma yaratmak için bu fotoğrafı seçiyorsunuz"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın