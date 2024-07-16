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Sevgilisinin İnce Bir Düşünceyle Hazırladığı El Emeği Hediyeyle Kıskandıran Kadın

Sevgilisinin İnce Bir Düşünceyle Hazırladığı El Emeği Hediyeyle Kıskandıran Kadın

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.07.2024 - 11:05

Zaman zaman sevdiklerinize hediye bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Özellikle ince düşünülmüş, anlamı olan, sevdiğiniz kişiyi sevindirecek bir hediye. Bir kullanıcı ise sevgilisinin el emeğiyle hazırladığı hediyesini paylaşarak hepimize ilham oldu!

E biraz da kıskanmadık değil.

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Tutkulu bir ilişkinin sırrı nedir?

Tutkulu bir ilişkinin sırrı nedir?

Bu soruya her çiftin, her bireyin cevabı farklı olacaktır muhakkak. Fakat birçok kişinin 'sevildiğimi hissetmek' diyeceğine de eminiz. Peki bir insan nasıl hisseder ki sevildiğini?

Bu sorunun cevabını da yine kişiden kişiye değişeceğini fakat 'düşünülmek' cevabını da birçok kişinin vereceğine inanıyoruz.

Bu sorunun cevabını da yine kişiden kişiye değişeceğini fakat 'düşünülmek' cevabını da birçok kişinin vereceğine inanıyoruz.

'Görünce aklıma sen geldin' hediyesi, 'sen geçen gün beğenmiştin' hediyesi, özel günlerin unutulmaması...Kısacası karşıdaki kişi için değerli olduğunu hissetmek bir ilişkide oldukça önemli.

Söz konusu hediye olunca çok fazla seçenek de çıkıyor karşımıza.

Söz konusu hediye olunca çok fazla seçenek de çıkıyor karşımıza.

Önemli olan ise sevginizi anlatan, verdiğiniz değeri gösteren, biraz da emek verdiğiniz bir hediye. Pek çok kişinin yalnızca maddi değeri yüksek hediyelerden hoşlanmadığını hepimiz biliyoruz.

Birazdan göreceğiniz hediye de tam da bu anlattıklarımıza örnek teşkil ediyor.

Bir kadın kullanıcı, sevgilisinin yaptırdığı hediyeyi paylaştı.

Bir kadın kullanıcı, sevgilisinin yaptırdığı hediyeyi paylaştı.
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Sevgilisi, her ikisinin de küçüklük hallerini yaptırmıştı!

Diğer kullanıcılar ise kıskanmaktan bir hal oldu(k)...

Diğer kullanıcılar ise kıskanmaktan bir hal oldu(k)...
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Maşallah diyelim.

Maşallah diyelim.
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