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Sevgilisini İstemeye Geldiler! Damat Kahveyi İçti Sevgili İsteme Baklavasına Talip Oldu!

Sevgilisini İstemeye Geldiler! Damat Kahveyi İçti Sevgili İsteme Baklavasına Talip Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 15:28

Sosyal medya hesabı üzerinden 'kız arkadaşımı istemeye gelmişler' diyen kişi herkesi şaşırttı. Zira bu durumdan pek de rahatsız olmayan adamın isteme baklavasını afiyetle yemesine yorum yağdı. 

İşte, detaylar...

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Geleneklerimizin vazgeçilmez bir parçası olan 'kız isteme töreni' bu kez sosyal medyayı birbirine kattı. Hepimize hayatı sorgularan 'dün kız arkadaşımı istemeye gelmişler' rahatlığı dillere düştü.

İşte, her şeyi başlatan o o tweet ve cevizli isteme baklavası!

İşte, her şeyi başlatan o o tweet ve cevizli isteme baklavası!
twitter.com

Açıkçası bu görüntünün üzerine sosyal medyadaki tartışmayı biz de şöyle izledik! 👇

Tabii kızı vermişler mi, yoksa bu konu hakkındaki bilgiyi de düğün pastası gelince mi öğreneceğiz orası bilinmiyor.

Olayın gerçek olmadığını söyleyenler oldu 👇

Olayın gerçek olmadığını söyleyenler oldu 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Baklavayı yeterli bulmayanlar da... 👇

Baklavayı yeterli bulmayanlar da... 👇
twitter.com

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twitter.com

Ne yani, görücü kültürü öldü mü? 👇

Ne yani, görücü kültürü öldü mü? 👇
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Tırnaklar da baklava kadar dikkat çekiciydi 👇

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İşin içine astroloji de karıştı. Sahi Kova burcu olabilir misiniz? 👇

İşin içine astroloji de karıştı. Sahi Kova burcu olabilir misiniz? 👇
twitter.com

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Küfür etmenin kibar yolunu arayanlar da vardı 👇

Küfür etmenin kibar yolunu arayanlar da vardı 👇
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