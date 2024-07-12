Sevgilisini İstemeye Geldiler! Damat Kahveyi İçti Sevgili İsteme Baklavasına Talip Oldu!
Sevgilisini İstemeye Geldiler! Damat Kahveyi İçti Sevgili İsteme Baklavasına Talip Oldu!
Sosyal medya hesabı üzerinden 'kız arkadaşımı istemeye gelmişler' diyen kişi herkesi şaşırttı. Zira bu durumdan pek de rahatsız olmayan adamın isteme baklavasını afiyetle yemesine yorum yağdı.
İşte, detaylar...
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Geleneklerimizin vazgeçilmez bir parçası olan 'kız isteme töreni' bu kez sosyal medyayı birbirine kattı. Hepimize hayatı sorgularan 'dün kız arkadaşımı istemeye gelmişler' rahatlığı dillere düştü.
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İşte, her şeyi başlatan o o tweet ve cevizli isteme baklavası!
Açıkçası bu görüntünün üzerine sosyal medyadaki tartışmayı biz de şöyle izledik! 👇
Olayın gerçek olmadığını söyleyenler oldu 👇
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Baklavayı yeterli bulmayanlar da... 👇
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Ne yani, görücü kültürü öldü mü? 👇
Tırnaklar da baklava kadar dikkat çekiciydi 👇
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İşin içine astroloji de karıştı. Sahi Kova burcu olabilir misiniz? 👇
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Küfür etmenin kibar yolunu arayanlar da vardı 👇
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