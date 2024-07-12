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Kahve Tutkunlarının Kafası Karıştı! Dışarıda Kahve İçmek mi, 18 Bin TL'ye Kahve Makinesi Almak mı Daha Kârlı?

Kahve Tutkunlarının Kafası Karıştı! Dışarıda Kahve İçmek mi, 18 Bin TL'ye Kahve Makinesi Almak mı Daha Kârlı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 10:23

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşım, 'Dışarıda 100 TL'ye kahve içmek mi, yoksa 18 bin TL'ye kahve makinesi almak mı?' tartışmasına dönüştü. Kimileri kahve içmemeyi tercih etti... Gelin, @neyse1kahve kullanıcının yaptığı paylaşıma birlikte göz atalım. 

İşte, başlıyoruz...

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Kahve içmeden uyanamayanlar! Expresso, latte, cappuccino ya da americano olmadan kendine gelemeyenler... Karar sizin; her gün 100 lira verip sosyalleşmek ve kahve içmek mi, yoksa paraya kıyıp kahve makinesi almak mı?

İşte, her şeyi başlatan o tweet!

İşte, her şeyi başlatan o tweet!
twitter.com

Basit bir matematik işlemi ile 200 kahveden sonra kârdayız! 👇

Basit bir matematik işlemi ile 200 kahveden sonra kârdayız! 👇
twitter.com

Kiminin de derdi büyük... 👇

Kiminin de derdi büyük... 👇
twitter.com

Tabii kahve diyince 'bardak' da ince çizgimiz 👇

Tabii kahve diyince 'bardak' da ince çizgimiz 👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Bunu herkes yaşamıştır! 👇

Bunu herkes yaşamıştır! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tabii tartışmayı abartı bulanlar da oldu 👇

Tabii tartışmayı abartı bulanlar da oldu 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Konu elbette toplumsal meselemiz 'airfryer'a geldi 👇

Konu elbette toplumsal meselemiz 'airfryer'a geldi 👇
twitter.com

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Nereden baksanız büyük kâr 👇

Nereden baksanız büyük kâr 👇
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Ne diyelim, 'olan var olmayan var...' 👇

Ne diyelim, 'olan var olmayan var...' 👇
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Kahvenin getirdiği sosyalleşme fırsatı ise paha çizilemez👇

Kahvenin getirdiği sosyalleşme fırsatı ise paha çizilemez👇
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Bakın kısa zamanda 7 bin TL kâr etmiş biri! 👇

Bakın kısa zamanda 7 bin TL kâr etmiş biri! 👇
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Sıra sizde, tarafınızı seçin: Kahve makinesi mi, sosyalleşmek mi?

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chillybombom

Çoğu kahve evde makinesiz yapılabilir. Ben genelde french press ile yapıyorum. Ufak termosuma doldurup bütün gün keyifle tüketiyorum.