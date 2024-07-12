Kahve Tutkunlarının Kafası Karıştı! Dışarıda Kahve İçmek mi, 18 Bin TL'ye Kahve Makinesi Almak mı Daha Kârlı?

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşım, 'Dışarıda 100 TL'ye kahve içmek mi, yoksa 18 bin TL'ye kahve makinesi almak mı?' tartışmasına dönüştü. Kimileri kahve içmemeyi tercih etti... Gelin, @neyse1kahve kullanıcının yaptığı paylaşıma birlikte göz atalım.

İşte, başlıyoruz...