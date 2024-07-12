Kahve Tutkunlarının Kafası Karıştı! Dışarıda Kahve İçmek mi, 18 Bin TL'ye Kahve Makinesi Almak mı Daha Kârlı?
Kahve Tutkunlarının Kafası Karıştı! Dışarıda Kahve İçmek mi, 18 Bin TL'ye Kahve Makinesi Almak mı Daha Kârlı?
Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşım, 'Dışarıda 100 TL'ye kahve içmek mi, yoksa 18 bin TL'ye kahve makinesi almak mı?' tartışmasına dönüştü. Kimileri kahve içmemeyi tercih etti... Gelin, @neyse1kahve kullanıcının yaptığı paylaşıma birlikte göz atalım.
İşte, başlıyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahve içmeden uyanamayanlar! Expresso, latte, cappuccino ya da americano olmadan kendine gelemeyenler... Karar sizin; her gün 100 lira verip sosyalleşmek ve kahve içmek mi, yoksa paraya kıyıp kahve makinesi almak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, her şeyi başlatan o tweet!
Basit bir matematik işlemi ile 200 kahveden sonra kârdayız! 👇
Kiminin de derdi büyük... 👇
Tabii kahve diyince 'bardak' da ince çizgimiz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Bunu herkes yaşamıştır! 👇
👇
Tabii tartışmayı abartı bulanlar da oldu 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu elbette toplumsal meselemiz 'airfryer'a geldi 👇
👇
Nereden baksanız büyük kâr 👇
👇
Ne diyelim, 'olan var olmayan var...' 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahvenin getirdiği sosyalleşme fırsatı ise paha çizilemez👇
Bakın kısa zamanda 7 bin TL kâr etmiş biri! 👇
👇
👇
Sıra sizde, tarafınızı seçin: Kahve makinesi mi, sosyalleşmek mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Çoğu kahve evde makinesiz yapılabilir. Ben genelde french press ile yapıyorum. Ufak termosuma doldurup bütün gün keyifle tüketiyorum.